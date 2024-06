Hodonínští hokejisté oznámili zvučnou posilu. Do svého týmu od druholigového rivala z Vyškova přetáhli produktivního útočníka Jana Štefku. „Čekáme od Honzy, že nám rozhodně pomůže zlepšit naši střeleckou potenci,“ říká trenér Aleš Bachánek pro klubový web.

Jan Štefka přestoupil z Vyškova do Hodonína. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Sedmadvacetiletý Štefka hrál dorostenecké a juniorské kategorii v Olomouci. V roce 2015 zamířil do USA, kde za pět let prošel třemi soutěžemi. Za pět různých týmů za oceánem odehrál 162 zápasů, v nichž zapsal 83 kanadských bodů.

Po návratu do České republiky nastupoval v Chance lize za Přerov, Prostějov a Vsetín. Minulou sezonu pak odehrál za druholigový Vyškov, kde si udržel bilanci víc než jeden kanadský bod a zápas. Celkově tak nasbíral v jedenatřiceti zápasech čtyřiatřicet bodů.

Vedení hodonínského SHKM si od nové posily slibuje především produktivitu. „Je to zkušený hráč, který si prošel extraligou dorostu i juniorů, ale hrál i první a druhou ligu, ve které dokazuje, že je to bodový hráč. Je to velký bojovník a zároveň má velké hokejové dovednosti. Skvěle plní systémové věci, je platný do obrany, do útoku i do přesilovky," dodal Bachánek.

Už před Štefkou oznámil Baník příchod dvou obránců Lukáše Zukala ze Znojma a Martina Vlasáka z Velkého Meziříčí.

První přípravný zápas mají hokejisté Hodonína na programu 20. srpna na domácím ledě se Žďárem nad Sázavou.