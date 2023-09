Jeden gól na body nestačil. Hokejisté Hodonína vstoupili do nové druholigové sezony porážkou v Havířově 1:3. Za domácí AZ postupně skórovali Klimša, Ficek a Vosátko, za hosty se až v 52. minutě prosadil útočník Karafiát, který připravil gólmana Sachra o čisté konto.

Hokejisté Hodonína vstoupili do nové sezony druhé ligy porážkou v havířově. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Baníku sázka na defenzivní taktiku nevyšla. „Havířov vyhrál zaslouženě,“ uznal hodonínský trenér Aleš Bachánek.

Hosté chtěli v Havířově poctivě bránit a hrát odzadu. „V první třetině se nám to dařilo. Moc jsme domácí do hry nepouštěli a drželi jsme krok,“ říká kouč SHKM.

AZet se dostal do vedení až na začátku druhé třetiny po špatném hodonínském střídání, kdy se prosadil Klimša.

Ve 37. minutě udeřil Ficek. „Ve druhé třetině přišly nějaké chyby, jako při prvním gólu, kdy jsme špatně střídali, nebo u toho druhého, kdy jsme si nepohlídali hráče ve středním pásmu. Dá se říct, že jsme udělali dvě chyby a byli jsme za ně potrestáni,“ smutní Bachánek.

V úvodu třetí třetiny Vosátko zvýšil na 3:0. Drtiči se střelecky probrali až na konci střetnutí, porážku slováckého celku mírnil Karafiát.

„Třetí třetina už byla z mého pohledu zase vyrovnanější, měli jsme i nějaké šance, dali jsme i gól, ale Havířov si zasloužil vyhrát,“ prohlásil Bachánek.

Hostům k lepšímu výsledku nepomohly ani skvělé zákroky gólmana Pitáka, který v Havířově čelil osmatřiceti střelám, z toho tři pustil za svá záda.

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání. První třetina byla z naší strany hodně nervózní. Kluci si uvědomovali zodpovědnost a důležitost utkání. Od druhé třetiny jsme se vrátili k tomu, co chceme hrát a vrátila se nám taková lehkost. Začali jsme si plnit to, co jsme si řekli a byli jsme za to odměněni brankami. Měli jsme územní i herní převahu, ale až prvním gólem to z nás spadlo. Odehráli jsme zápas velmi dobře směrem dozadu a soupeře jsme do moc šancí nepustili,“ zhodnotil duel havířovský kouč Jiří Raszka.

Hodonínští hokejisté i ve druhém kole jedou ven. Ve středu se představí v Havlíčkově Brodě. Soutěžní domácí premiéra je na programu příští sobotu 30. září proti Novému Jičínu.

2. hokejová liga, skupia východ, 1. kolo:

AZ HAVÍŘOV - SHKM BANÍK HODONÍN 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Klimša (Ševčík), 37. Ficek (Franek, Křivohlávek), 44. Vosátko (Kunc, Křivohlávek) - 52. Karafiát (Krejčí). Rozhodčí: Škach - Bartek, Frais. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Střely: 38:20. Diváci: 1173.

Havířov: Sachr (Šindelka) - Kunc, Vosátko, Valenta, Ševčík, Ficek, Ščurek, Havlík - Franek, J. Křivohlávek, Klimša - Mrva, Spratek, Kratochvil - Tvrdý, Ćmiel, Pawliczek - Apolenář, Pavlík, Haas. Trenér: Jiří Raszka.

Hodonín: Piták (Dolíška) - Zorko, Němec, Vyrůbalík, Rauš, Bílek, Švejda, Sedláček - Karafiát, Luža, Krejčí - Laciga, Sajdl, Novák - Dufek, Weintritt, Hložánek - Huňady J., Štědrý. Trenér: Aleš Bachánek.