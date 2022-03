„Úleva je obrovská. Byl to šíleně těžký zápas na psychiku. Proto jsem strašně rád, že jsme to tady zachránili, protože Hodonín do druhé ligy patří,“ říká jednadvacetiletý gólman.

Angažmá na jihu Moravy bere jako velmi cennou zkušenost. Byť je druhá liga mnohými fanoušky podceňovanou soutěží, má svoji kvalitu, specifika. „Jsem rád, že jsem tady dostal šanci,“ přiznává odchovanec Beranů.

Letos vystřídal tři kluby, prošel třemi soutěžemi. Za Zlín odchytal jeden extraligový zápas, v Chance lize nastoupil dvakrát v dresu Havířova. Jedničkou se stal až v Hodoníně.

V základní části absolvoval pětadvacet duelů, ve skupině o udržení pak přidal další čtyři těžké bitvy. Kořének byl v neustálém zápřahu, permanenci.

„V základní části jsem si utkání nesmírně užil, skvěle si zachytal. Baráž už byla těžší. V každém zápase jsme byli lepší, takže jsme neměl až tolik práce, ale musel jsem se udržet na uzdě, abych nedělal chyby. Jsem rád, že jsme to s kluky zvládli,“ oddechl si.

Duely v play-out nabídly fanouškům neuvěřitelnou divočinu. Drtiči první souboj s Bílinou doma otočili, pak zase ztratili skvěle rozehraný zápas s Řisuty. Následně na severu Čech proti bílinským Drakům tekli 0:2, aby je deklasovali po Komínkově desetibodové show 12:2.

„Byl to takový hurá hokej. Lítalo se nahoru dolů, taktika se moc nedodržovala. Když jsme ji ale plnili, tak se nám dařilo. Klíčem bylo ovládnutí emocí. To nám zařídilo záchranu,“ má jasno.

Jednoduché to Hodonínští neměli ani v sobotu, kdy zase prohrávali o dvě branky, ale manko ve vlastním oslabením umazali, aby klíčové střetnutí dovedli do vítězného konce.

„Do zápasu jsme stejně jako pokaždé v baráži vstoupili špatně. I ve čtvrtém zápase za sebou jsme prohrávali. Celé utkání jsme ale odbojovali, byli herně lepší. Soupeř nám však dal takové tečované šmudly, nebo jsme jim to hodili na hokejku,“ říká.

Drtiči se nakonec se všemi nástrahami vypořádali, do cíle dojeli rozbití, unavení, ale s vítězným rykem. Zatímco Bílina a Řisuty po pádu do krajských soutěží smutní, na Slovácku se o víkendu slavilo.

„Taky si to vychutnám,“ přiznal s úsměvem Kořének. „Půl sezona byla pro všechny z nás nesmírně těžká,“ přidal.

Co bude dál, však netuší. Mladý gólman se bude na startu suché přípravy hlásit v rodném Zlíně, kde má platnou smlouvu. Zda s ním noví trenéři Vlach s Juríkem počítají, neví. „Zatím fakt nedokážu říct. Bude se to teprve řešit,“ říká.

Nejbližší budoucnost nyní neřeší. Teď si chce hlavně odpočinout, dát si oraz. Uvolnit hlavu, zabrat dostalo i zbytek těla. Pak se zase vrhne na milovaný hokej.