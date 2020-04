Ve Znojmě se tak připravují i na variantu, že nevyužijí žádného cizince. Reálně totiž hrozí, že při plánovaném počátku soutěže v září budou stále platná omezení. „Situace se každý den mění, takže těžko odhadovat. Proto máme připraveno několik variant. Jedna z nich je i ta, že odehrajeme sezonu výhradně s českými hráči. Aspoň konečně dostanou příležitost odchovanci a hráči, kteří pendlují mezi českou extraligou a první ligou,“ poodkryl možnost sportovní manažer a hlavní lodivod klubu Miroslav Fryčer.

Právě zahraniční hráči přitom pravidelně patří k pilířům nejen jihomoravského mužstva. Třeba Kanaďan Anthony Luciani ve službách Orlů ovládl s 53 body produktivitu základní části. „Asi obecně dojde v soutěži ke snižování platů. Tolik peněz jako doteď už nebude. Záleží taky, v jakém stavu budou sponzoři,“ přemítal Fryčer.

Další komplikaci mohou představovat uzavřené hranice. V EBEL Orli cestují nejen do Rakouska, ale také do italského Bolzana, maďarského Fehérváru, navíc se zřejmě připojí Bratislava Capitals. „Kdybychom byli před čtyřiceti lety kousek od hranic, měl bych obavy, jak sezonu odehrajeme. Ale když situace nastane v současnosti, existují různé výjimky na cestování,“ uvedl Fryčer.

Představu má už i o hráčích, které hodlá udržet, konkrétní jména zatím uvádět nechce. „Situace se mění a my ani hráči nevíme, jak se bude vyvíjet. Jak už bývá zvykem, někteří navíc budou čekat na jiné nabídky,“ pronesl Fryčer.

Jisté je, že kádr pro příští sezonu poskládá opět on a stejně jako v předcházejících letech se ujme role hlavního trenéra. „Cítím se ve Znojmě výborně, dokud mám co předat, chci zůstat. Navíc po té uplynulé sezoně ve mně zůstal pocit pelyňku, takové hořkosti z nedodělané práce. I když jsme možná byli před koncem sezony, přesto tam pocit je,“ vyznal se Fryčer, jehož svěřencům utnulo vedení soutěže ročník při čtvrtfinálové sérii s favorizovaným Bolzanem za nepříznivého stavu 0:3 na zápasy.

Další ročník EBEL má začít 18. září. „Start jsme naplánovali na obvyklou dobu. Samozřejmě se musíme nadále řídit jednotlivými úředními nařízeními a budeme sledovat další vývoj situace kolem onemocnění Covid-19. Přestože se momentálně sportovní svět zastavil, vnímáme jako důležitý úkol pokračovat v naší práci a společně s týmy připravit všechna potřebná opatření před začátkem další sezony“, prohlásil manažer ligy Christian Feichtinger.

Příští sezonu pravděpodobně zpestří účast Bratislavy Capitals. Nejlepší tým slovenské první ligy má smělé ambice. Počet účastníků by tak po roční odmlce opět vzrostl na dvanáct. „Jsem za to rád. Půjde o velké zpestření, pokud má zajištěné peníze. Pro nás to bude derby,“ uvedl Fryčer.