Hrdinou napínavého utkání byl hostující kapitán Petr Jurča. Zkušený útočník nejprve v 51. minutě zužitkoval přesilovou hru a srovnal na 4:4. Pak v prodloužení zkompletoval svůj hattrick a zajistil hodonínským hokejistům nejen vydřené vítězství 5:4, ale i mečbol.

Série se za stavu 2:0 vrací na jih Moravy, Drtiči v případě výhry mohou již ve středu slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy východní skupiny. „Samozřejmě za výhru jsme moc rádi. Zápas jsme si bohužel ve druhé třetině zkomplikovali sami. Od začátku jsme byli bruslařsky jednoznačně lepší, ale vlastní nedisciplinovaností jsme ztratili dobře rozehrané utkání i náskok. Domácí vedení nalilo krev do žil. Soupeř bojoval až do konce. Já ale musím před kluky smeknout za to, jak zápas otočili. Doma budeme chtít sérii ukončit. I ke třetímu utkání ale přistoupíme pokorně. Je to play-off a soupeř se určitě bude chtít vrátit domů," uvedl hodonínský kouč Michal Konečný.

HC Bobři Val. Meziříčí - SHK Hodonín 4:5p (1:1, 3:2, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Andris (Pořízek, Vávra), 27. Romančík (Slovák (U)), 30. Romančík, 37. Vávra (Běhal, Ďurkáč) – 12. Jurča (Janošek, Komínek), 23. Horák (Čejka, Charvát), 27. Čejka (Charvát, Komínek), 51. Jurča (Dobiáš, Balán), 63. Jurča (Balán).

Rozhodčí: Šutara – Vengřín, Kořistka. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.

HC Bobři Val. Meziříčí: Sachr (Slovák) – Běhal, Holiš, Kamas, Žák, Ďurkáč, Weintritt, Pavlas, Baroš – Vávra, Daněk, Kuchařík, Vaněk, Pořízek, Slovák, Kočica, Romančík, Andris, Martiník, Pořický.

SHK Hodonín: Kubáň (Javůrek) – Janošek, Ševčík, Sedláček, Věžník, Miklík, Horák – Čejka, Krejčí, Balán, Polák, Komínek, Charvát, Mlynář, Hložánek, Jurča, Janás, Dobiáš, Polák, Lekeš.