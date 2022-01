Drtiči na konci kalendářního roku nabrali slušnou formu a body sbírají i v lednu. Zastavily je až pozitivní testy na covid-19. Nyní to však vypadá, že hráči jsou zdraví a mohou tak nastoupit k dalším důležitým zápasům.

Po odloženém středečním utkání v Brně s Kometou B je nyní čeká Opava. Slezané jsou favoritem. V tabulce jsou třetí čtvrtí, drží pozici pro play-off, byť mají stejně bodů jako čtvrtý Žďár nad Sázavou, který odehrál o dvě utkání méně než Opava. Pátá Kometa ztrácí na Slezany pět bodů, odehrála však ještě o jedno utkání víc.

Opava ve středu totiž nehrála. Pikantní souboj v Novém Jičíně se totiž odložil na pondělí 31. ledna. Důvodem byla rozsáhlá marodka v táboře Slezanu.

Nový Jičín vyhověl Opavě s žádostí o odklad. „Na základě rozsáhlé marodky v našem týmu jsme požádali soupeře o odklad zápasu. Tímto bychom rádi Novému Jičínu poděkovali za vstřícnost,“ stojí v tiskové zprávě HC Slezan Opava.

Předtím Tomáškův tým zdolal doma Žďár nad Sázavou 4:3 po samostatných nájezdech.

Slezan byl po celý zápas horším celkem, může však slavit alespoň výhru za dva body. Po jednostranné druhé třetině v opavský neprospěch se Slezan dostal do šťastného vedení 3:1, v poslední části hry ale Žďár zaslouženě vyrovnal na 3:3. Rozhodnout tak musely až nájezdy, ve kterých byli úspěšnější Opavští.

„Získali jsme nakonec dva body, ale bylo to štěstím. Kromě Pitáka, který chytal famózně, si myslím, že byl Žďár lepší. Dá se říci že víc, než dvě třetiny. Nám k bodům dopomohli i diváci, kteří nás povzbuzovali, i když nám to nešlo. Bod navíc je sice pěkný, ale mohlo to pro nás dopadnout mnohem hůře. Začali jsme na čtyři pětky, chtěli jsme soupeře unavit, ale bylo vidět, že jsou nabruslení a fyzicky zdatní. Mydlili nás, neuměli jsme se s tím srovnat," zhodnotil duel pro klubový web domácí kouč Aleš Tomášek.

Lídrem kanadského bodování mužstva je třiatřicetiletá opavská legenda - útočník Petr Wolf, kterému se do této doby podařilo nasbírat třiatřicet kanadských bodů, a to za třináct branek a dvacet gólových asistencí. Nejlepším střelcem týmu je patnáctigólový Tomáš Rousek.

Nebezpečí hrozí také od Vlastimila Maliny (7+17), Jana Vojtoviče (8+12) nebo Adama Beránka (6+14).

Nejproduktivnějším obráncem Opavy je jedenadvacetiletý Marcel Kunc, který i přes svůj mladý věk dokáže velice zdatně podporovat ofenzivu, což již v této sezoně dokázal přetavit i v šestnáct kanadských bodů (3+13). Dotáhl se však na něm i zkušený bek Jiří Šindelář.

V brankovišti spoléhá příští soupeř Drtičů na schopnosti Dominika Pitáka, který odchytal podstatnou část minutáže v letošní sezoně a je jasnou jedničkou svého týmu.