Hodonínský rodák se do NHL vrátil po 16 měsících, odehrál v obnovené premiéře 21 minut a hned v první třetině po návratu se podílel na brance Nica Dowda. Americký útočník zakončil akci Kempného s Carlem Hagelinem a korunoval povedenou první část, kterou Washington vyhrál 3:0.

Capitals náskok během osmi minut druhé třetiny ztratili, ale ve třetím dějství rozhodl o výhře domácích Jevgenij Kuzněcov, který v oslabení nachytal Juuseho Sarose v brance Nashvillu. "Měl jsem puk za brankou a nebyl jsem si jistý, jestli se hraje stále čtyři na čtyři nebo jsme již v oslabení. Rozhodl jsem se proto vyjet a chtěl jsem najít někoho na modré čáře, John Carlson byl ale obsazený, tak jsem zkusil vystřelit a vyšlo to,” popsal rozhodující moment duelu Kuzněcov. Pojišťující trefu přidal do prázdné branky Hagelin.

Kempný se ukázal na domácím ledě. Sešlo se nás tady docela dost, těšilo obránce

Capitals díky zvládnuté třetí třetině přerušili sedmizápasovou vítěznou sérii Predators a osamostatnili se na druhém místě Východní konference o bod za vedoucí Tampou Bay. Nashville je v Západní konferenci pátý s tříbodovou ztrátou na vedoucí Vegas.

Florida se díky výhře nad Rangers posunula před newyorský celek na pátou příčku Východní konference. Gudas se nahrávkou na gól Cartera Verhaegho v 51. minutě podílel na obratu z 1:2 na 3:2. O pět minut později zvýšil na rozdíl dvou branek Anthony Duclair a jeho trefa se po snížení Chrise Kreidera z poslední minuty ukázala jako vítězná. Hájek se ve 33. minutě podílel na trefě Miky Zibanejada na 2:1.

Panthers po obratu ve třetí třetině vyhráli šestý zápas v sezoně a potvrdili svou sílu při otáčení nepříznivých výsledků. Žádný tým v NHL nedokázal zvrátit vývoj duelu víckrát než Panthers. "Jsem hrdý na to, jak jsme dnes bojovali. Bylo to docela působivé. Věděli jsme, že to po vánoční pauze nebude jednoduchý zápas, a byli jsme si vědomi toho, že bude důležité ho zvládnout, proto si dnešního výsledku ceníme. Ve třetí části jsme ukázali naši sílu a potvrdili jsme, že se nevzdáváme ani za nepříznivého stavu,“ řekl střelec vyrovnávací branky na 2:2 MacKenzie Weegar.

Bylo mi do breku, ozvali se i spoluhráči z Washingtonu, říká pomocník Kempný

Hokejisté New Jersey výhrou 4:3 nad Buffalem ukončili šestizápasové čekání na dvoubodový zisk. Devils o vítězství rozhodli dvěma góly z úvodu třetí části, kdy odskočili na rozdíl dvou branek. Českému útočníkovi Pavlu Zachovi utkání nevyšlo, ve statistice plus/minus zapsal dva záporné body a na gól čeká už šest zápasů.

Zbývající tři duely se odehrály bez českého zastoupení. St. Louis porazilo Edmonton 4:2 a posunulo se na druhé místo Západní konference. Vancouver zdolal Anaheim 2:1 v prodloužení a protáhl vítěznou sérii na sedm zápasů. Prodloužení zvládli také hokejisté Philadelphie, kteří vyhráli na ledě nováčka ze Seattlu 3:2.