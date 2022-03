V hrůzostrašné prostřední části inkasovali pět branek, navíc útočník Erik Hložánek za vražení na hrazení vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. Moravané dál faulovali, pykali za své prohřešky. Domů odjeli s debaklem a bez bodu. Nyní mají týden čas na to, aby se nachystali na důležitý domácí souboj s Bílinou. Další ztráta znamená sestup do krajské ligy.