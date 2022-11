KVÍZ: Kometa válí, co víte o jejím úspěšném týmu?

Hokejisté Komety zažívají jeden z nejlepších vstupů do extraligy od svého návratu do české nejvyšší soutěže v roce 2009. Při první reprezentační pauze jim patří čtvrtá pozice tabulky. Co víte o současném úspěšném kádru? Otestujte se v kvízu.