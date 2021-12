Opora Hodonína se nejprve v 55. minutě prosmýkla po pravé straně, položila si gólmana Krejčího a zblízka uklidila puk od sítě. To však byla jenom předehra. Velké finále mělo teprve přijít.

komínek v poslední minutě za nerozhodného stavu 2:2 po Balánově přihrávce napřáhl a kotouč poslal nechytatelně do šibenice.

Svoji pětiminutovou one man show završil při power-play soupeře, po Miklíkově pobídce trefil prázdnou hostující klec a zkompletoval svůj hattrick.

Fanoušci ocenili Komínkův výkon potleskem, na ledové ploše přistály i kšiltovky. Když si pro jednu z nich fanoušek po zápase přišel, hrdina střetnutí mu ji ochotně podepsal.

„Tomášovi góly strašně přeji. Odvedl kus poctivé práce. Hattrick si zaslouží,“ je přesvědčený trenér Drtičů Tibor Janás.

Komínek se letos střelecky trápil. Byť zase patří mezi nejproduktivnější hráče východní skupiny druhé ligy, čekal se od něj větší bodový přísun. Ve středu večer ale potvrdil svoje postavení v týmu, roli klíčového muže.

„I v minulých zápasech byl aktivní, pokaždé nabruslil kilometry, moc mu to tam ale nepadalo. Dneska to však rozhodl. Dlouho jsem neviděl, abych u něj zažil takovou euforii po gólu,“ prohlásil Janás.

Bývalý hráč Znojma, Trenčína, Skalice nebo polského Jastrzebie měl z hokeje zase jednou radost. Hattrick jej potěšil, vrátil úsměv na tvář. „Byly to vítězné góly, alespoň něco řešily. Většinou když jsem se letos trefil, stejně jsme prohráli. Teď to bylo jiné,“ upozorňuje.

Podívejte se: Drtiči zdolali Velké Meziříčí, obrat hattrickem režíroval Komínek

Komínek si nepamatuje, kdy naposledy se v jednom soutěžním zápase trefil třikrát. Na minulý hattrick vzpomínal marně. „Je to už delší dobu,“ ví dobře.

Jinak ale brněnský rodák moc neoslavoval. Tři body se Drtičům hodí, ale jejich situace je stále velmi složitá.

„Z vítězství mám radost, ale je to spíš taková třešnička do nějaké další práce. Věřím, že nám zlepší atmosféru v kabině, dodá více chuti do tréninku. Ne že by morálka byla vyloženě špatná, ale přece jenom je to poloprofesionální soutěž a nikoho nebaví neustále prohrávat,“ říká.

„Poslední zápasy se nám nepovedly ani herně, předtím to ale většinu bylo všechno o gól, o dva, což stojí síly,“ přidává.

Další energii budou Hodonínští potřebovat, před sebou mají další těžké šichty. A pokud chtějí nahoru, musí opravdu začít sbírat body pravidelně. Jedna výhra za čtyři zápasů fakt nestačí.

„Nemá smysl si nic nalhávat. Sezona bude pro nás strašně těžká,“ ví Komínek. „Byl bych rád, kdybychom se vyhnuli baráži, ale nemá smysl mít růžové brýle či si stavět vzdušné zámky. Pokud se chceme zachránit, budeme muset právě v baráži,“ tuší. „Abychom pod sebe někoho dostali, museli bychom udělat nějakou obrovskou sérii. Obávám se však, že už si to soupeři pohlídají,“ přidává.

Komínek už tabulku od jisté doby nesleduje. Ani neví, jakou mají Drtiči ztrátu.

Problémy začaly už v letní přípravě, v sezoně se na ně jenom nabalují. „Problém je, že je nás pořád málo. Trénujeme třeba jenom v devíti, desíti lidech, což se projeví. Neustále hrajeme jenom na tři pětky, ani kluci, co tu byli na střídavé starty, už tu nejsou,“ mrzí oporu.

Kádr doplnila čtveřice ruských hokejistů, vedení klubu se snaží mužstvo neustále doplňovat. Na sehrání není prostor, sestava se neustále mění.

V Lize mistryň můžeme vyhrát, ale ne pravidelně, říká hodonínský předseda Brhel

Současný stav se nelíbí ani fanouškům. Úbytek diváků na stadionu je markantní. Středeční duel na Zimním stadionu Václava Nedomanského sledovalo jen 231 lidí, podobné návštěvy dříve chodily na předsezonní přípravné zápasy.

„Nemá smysl se bavit o restrikcích kvůli covidu. Kvůli tomu přišla o příznivce i extraliga. Ale je fakt, že když jsem tady před lety začínal, hrávali jsme do třetího místa a na utkání chodívalo mnohem víc příznivců,“ uvedl.

„Bohužel výsledky ani výkony nejsou takové jako dřív, pohoda se vytratila. Pamatuji, že jsme poráželi Šumperk, který byl už tehdy profesionální tým, který trénoval i dopoledne,“ vrací se do minulosti.

Na krásné časy s nostalgií vzpomínají i fanoušci. Doba je jiná, hokej v Hodoníně netáhne. Souboje s Valašským Meziříčí, Novým Jičínem, Opavou nebo Žďárem nad

Sázavou už nikoho nelákají, nároční fanoušci si žádají víc. Navíc porážky se nikomu nelíbí, každý chce vyhrávat, slavit.

Drtiči se to snaží zlomit, sezonu dohrát se ctí, aby se i příští rok hrála na Slovácku druhá liga. Teď to jim však příliš nejde.

„My jen odpalujeme, máme strach zápasy dohrát,“ přiznává. „Soupeři na rozdíl od nás hrají v klidu. Vědí, že když se jim to nepovede, nevadí, protože mají nahrané, jsou před námi o patnáct, dvacet bodů. Zkouší různé věci a většinou jim to vychází,“ všímá si.

„I první třetina s Velkým Meziříčím byla špatná. V prostřední části jsme byli lepší, ale nedali jsme pět na tři, což nás srazilo dolů. Soupeř měl v závěru víc vyložených šancí, což přičítám absenci herního sebevědomí. Máme strach něco udělat,“ dodává.