V létě byl zvolen novým kapitánem hodonínských Drtičů, ale své nové role si zatím příliš neužil. Kvůli covidu stihl Tomáš Komínek odehrát se svým týmem v letošním ročníku druhé hokejové ligy pouze šest zápasů. Mužstvu se dařilo, on sám si připsal tři góly a osm asistencí. O to víc ho mrzelo, že kvůli pandemii koronaviru byla soutěž přerušena a v lednu dokonce předčasně ukončena.

Tomáš Komínek zatím stihl odehrát v prostějovském dresu dva prvoligové duely. | Foto: lhkjestrabi.cz

Rozhodnutí o zrušení celé sezony řadu hokejistů překvapilo. "Chápu, že jsou v životě nejdůležitější věci než hokej. Přesto nevidím důvod, proč by se sezona nedala nějak dohrát. Ve druhé lize nejsme profesionálové, ale třeba za pomocí antigenních testů by se to nějak dalo zvládnout. Už se nedohrála loňská sezona a teď tohle. Pro kluby i hráče je to velký zásah a strašná škoda," povzdechl si třicetiletý útočník.