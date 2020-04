V minulé sezoně se ve skvělém světle ukazoval Stanislav Svozil. Do extraligy vtrhl jako šestnáctiletý mladík, sedmnácté narozeniny oslavil 17. ledna. V základní části odehrál jedenačtyřicet zápasů, ve kterých nasbíral pět bodů za dva góly a tři asistence.

Přitom před sezonou měl úplně jiné představy. „Jasně, šel jsem do toho s tím, abych hrál stabilně za juniorku a občas v dorostu. Předpokládal jsem, že ji celou strávím v těchto kategoriích,“ líčil Svozil v rozhovoru pro klubový web Komety.

Jenže dostal šanci v áčku a jak se říká: chytl ji za pačesy. Pod svá křídla si ho vzal velezkušený zadák Ondřej Němec, který mu postupně dávkuje lekce, jak se stát elitním obráncem.

Kometě se sázka na Svozila vyplatila. Utvrdila se v tom, že může ukázat na mladé hráče. „Otázka je, jak moc se na mladé hráče vsadí. Jestli se udělá čtvrtá pětka z mladíků a Standa Svozil bude mezi šestkou obránců, nevím, jestli se to dá nazvat obměnou a sázkou na mladé hráče. To je spíš doplnění. Jinou váhu to má ve chvíli, kdy budou tři dvacetiletí odchovanci hrát v prvních třech pětkách,“ podotkl hokejový expert Jakub Koreis.

Jenže je třeba zmínit, že právě Svozil většinou naskakoval v prvním obranném páru. Vždyť jeho průměrný čas strávený na ledě v jednom zápase čítal třináct minut a jedenapadesát vteřin.

Navíc nebyl jediný mladík, který dostával příležitost. Do deseti duelů naskočil i nadějný osmnáctiletý bek Jan Mlčák.

A to se bavíme jen o obraně. V útoku dostalo šanci v minimálně jednom duelu hned osm mladíků.

Ale zpět k defenzivě. Majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský uvedl, že se na trhu po obráncích nerozhlíží. „Když se podívám na jména v obraně, přijde mi defenziva dost silná. Třeba Filip Pyrochta může být jeden z nejlepších obránců extraligy, když mu všechno sedne,“ zmínil Koreis.

Na soupisce obránců jsou momentálně tahle jména: Ondřej Němec, Ivan Baranka, Tomáš Bartejs, Michal Gulaši, Daniel Krenželok, Stanislav Svozil, Jan Mlčák či Daniel Kowalczyk. Tedy čtyři ostřílení beci, které doplní mladá letka.

Samozřejmě se neustále spekuluje také o nových posilách do zadních řad. Padají jména jako Ralfs Freibergs ze Zlína, Brady Austin z Kladna či donedávna ještě Petr Zámorský z Hradce Králové, který ovšem s Mountfieldem prodloužil smlouvu.

Jenže Kometa je značka, která táhne, tudíž se s ní budou neustále spojovat různá zajímavá jména. Teď však v Brně nastal čas, kdy příležitost dostanou talentovaní odchovanci, kterých je dost.