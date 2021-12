Trenér Drtičů Tibor Janás na severu Moravy postrádal Balána a Dřímala. Hostům hrubě nevyšel vstup do zápasu, v 6. minutě prohrávali 0:2. Skóre hned po šestnácti sekundách otevřel kanonýr Seidler, druhý gól Kopřivnice přidal Pindel.

„Nástup do utkání byl pro nás smolný. Hned první střela soupeře skončila v naší bráně. Byl to hodně laciný gól, který ovlivnil průběh celého zápasu. V dalším závaru před bránou jsme totiž inkasovali podruhé,“ líčil hodonínský kouč Tibor Janás.

Hosté v první třetině neproměnili tři přesilové hry, skóre snížili až v 16. minutě, kdy se prosadil Komínek.

Hodonín nezvládl ani nástup do prostřední části, ve 22. minutě inkasoval třetí gól. Trefil se Suchý a Drtiči znovu dotahovali dvoubrankovou ztrátu.

„Nevyšel nám ani nástup do druhé části, kdy jsme obdrželi třetí branku. Opět to byl z pohledu našeho gólmana nešťastné. Aby toho nebylo málo, tak z další pohotové střely soupeř zvýšil na 4:1. Kořének nás v sezoně několikrát podržel, teď mu to trochu nevyšlo. Proto jsme ho vystřídali. Změna brankáře nás trošku nakopla,“ uvedl Janás.

Slovácký celek paradoxně vrátil do hry o body ve vlastním oslabení Komínek. Vzápětí po návratu z trestné lavice udeřil Pchalin a bylo to zase jenom o gól.

Výsledek 4:3 ale dlouho nevydržel. Ve 34. minutě skóroval Jakub Mach a Kopřivnice si do třetí třetiny nesla dvoubrankové vedení.

To udržovali povětšinu závěrečné části. Drtiči se snažili utkání zdramatizovat, měli i nějaké šance, ale v zakončení nebyli přesní. Tatra pozorně bránila, podnikala rychlé výpady, skóre se ale do konce střetnutí nezměnilo.

„Ve třetí třetině již hokej upadl do průměru a domácí si v klidu dokráčeli pro vítězství,“ pronesl Janás.

Drtiči prohráli 3:5 a zůstali s velkou ztrátou poslední. Ve středu hrají doma s béčkem Komety.

„My jsme bohužel nepotvrdili výkon z utkání proti Žďáru. Nyní máme poslední dva zápasy na domácím ledu, kde se pokusíme o reputaci dnešního výkonu,“ dodal Janás.

2. hokejová liga, skupina východ, 24. kolo -

HC ISMM Kopřivnice – SHK Drtiči Hodonín 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Seidler (Krzak), 6. Pindel (Indrst, Hrubý), 22. Suchý (Fojtík F.), 30. Suchý (Sluštík, Štěpánek), 34. Mach J. (Hrubý) – 16. Komínek (Sedláček), 31. Komínek (Škápik, Lekeš), 32. Pchalin (Sedláček, Hohl). Rozhodčí: Šutara – Hladík, Veselý. Vyloučení: 6:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 608. Průběh zápasu: 2:0, 2:1, 4:1, 4:3, 5:3.

Kopřivnice: Holík (Kubáň) – Tomeček, Slavík, Krzak, Vacula, Štěpánek, Marek M., Fojtík T. – Pondělí, Sluštík, Brodek, Indrst, Mach J., Mach M., Seidler, Pěnčík, Suchý, Hrubý, Gola, Fojtík F., Hotěk. Trenér: Kofroň.

Hodonín: Kořének (Malyshev) – Mikulík, Pchalin, Hohl, Škápik, Miklík, Sedláček – Komínek, Handl, Levitskii, Růžička, Hefka, Hložánek, Lekeš, D. Janás, R. Marek, Dobša, Romančík. Trenér: Janás.