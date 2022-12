Jeho tým těžkou šichtu zvládli i bez nemocných Formana, Kobylíka, Beneše a Löbla, nebyl ani pracovně zaneprázdněný Tomáš Pavlůsek.

První třetina přinesla šance na obou stranách, oba gólmani však byli pozorní. Až v závěru úvodní části domácí kapitán Tischer zužitkoval přesilovku pět na tři a položil základní kámen vítězství slováckého celku.

Hlavně závěr utkání byl dramatický. „V 55. minutě jel sám na branku David Pavlůsek a nastřelil pouze tyč. V čase 58:28 jsme šli do dvojnásobného oslabení a hosté ještě k tomu odvolali brankáře. Tomuto tlaku jsme s bojovností odolali a naopak se ještě David Pavlůsek chytře prosadil a do prázdné branky završil svůj hattrick. Zpečetil tak naše zasloužené vítězství,“ uvedl manažer HC Uherské Hradiště Rudolf Holásek.

Kaňkou sobotního utkání byla závěrečná potyčka, které předcházelo napadení domácího gólmana Michala Hendrycha. Výsledkem tak byly vyšší tresty na obou stranách barikády. „Nyní se musíme dobře připravit na čtvrteční derby s Ostrohem a zopakovat dnešní výkon, jenom tak můžeme nad favoritem vyhrát,“ burcuje Kašný.

Hanáci v Uherském Hradiště nepřesvědčili. „Soupeř makal, hrál co to šlo, kdežto my jsme přijeli utkání pouze odehrát, což se projevilo na výkonu i výsledku,“ uznal hostující kouč Zdeněk Bečka.

Kroměříž sužuje na konci roku marodka. I když se nakonec Hanáci dali do kupy, zdravotní problémy se na jejich hře projevily. „Celý týden jsme se scházeli v pěti, šesti lidech, až v pátek jsme dali dohromady dvě lajny. Sice jsme si vypomohli dvěma juniory, ale celkově jsme byli rozbití. Kluci nastoupili se sebezapřením. Nemoci a viróza se na našem výkonu podepsaly, ale zápas jsme nechtěli odkládat, protože moc volných termínů není,“ prohlásil Bečka.

Jeho tým si o vánočních svátcích odpočine, další duel sehraje až v Novém roce.

Uherský Brod potrápil vedoucí Techniku

V sobotu neuspěl ani Uherský Brod. Balaštíkův tým sice potrápil vedoucí Techniku, ale v Brně nakonec prohrál 4:6. Domácí favorit vyrovnaný vyrovnaný duel rozsekl až dvěma brankami v závěrečných deseti minutách.

„Kluky musím i přes porážku velmi pochválit. Technika byla nejlepším týmem, se kterým jsme doposud hráli. Domácí byli rychlí, brusliví, hráli kombinační hokej. My jsme se jim ale vyrovnali v nasazení, bojovnosti a až do konce jsme s nimi drželi krok, co se týká výsledku. Nakonec nás sice Technika dvěma brankami před koncem přetlačila, ale opravdu kluky za výkon chválím. Pro nás je to povzbuzení do dalších zápasů. Pokud takto budeme hrát opakovaně, budeme se v tabulce posouvat směrem nahoru,“ věří trenér Uherského Brodu Jaroslav Balaštík.

Ostrožané si v Hodoníně otevřeli střelnici

Přesvědčivou výhru v neděli zaznamenali hokejisté Uherského Ostrohu, kteří odčinili předcházející domácí nezdar s Brumovem a v Hodoníně zvítězili 12:5. Po divokém výsledku přeskočili Kroměříž a vrátili se zpátky na druhé místo.

Béčku Hodonína záverečný zápas před vánoční pauzou vůbec nevyšel. Proti Ostrohu se sice Baník ujal už ve třetí minutě díky trefě Rýpara vedení, pak ale přišla šestigólová šňůra Ostrožanů, kteří tak rázně vykročili k vítězství. Za domácí se kromě Rýpara trefili ještě Jajcay, Pospíšil, Flamík a Polák. Za hosty se hattrickem blýskli Vít Mika a Jakub Zalubil.

„D zápasu jsme chtěli jít s tím, že s Ostrohem svádíme vypjaté a bojovné zápasy! Z naší strany v zápase ale chybělo úplně všechno - snaha, bojovnost i srdíčko. Bez toho se nedá hrát a už vůbec ne uhrát lepší výsledek! Ostroh nečekal na nic a trestal každou naši chybu a výsledek hovoří za vše,“ zhodnotil duel na klubovém webu jeden z hodonínských trenérů Zdeněk Kučera.

Brumov doma ostudně podlehl předposledním Boskovicím

Nečekaný výprask schytali před vlastním publikem hokejisté Brumova, kteří se s věrnými fanoušky rozloučili ostudným debaklem. Parta kouče Jozefa Zavadila podlehla předposledním Boskovicím 2:10 a klesla na osmé místo tabulky.

„K zápasu není moc co říct. Tak, jak jsme k němu přistoupili, tak i dopadl,“ poznamenal kapitán Brumova Jakub Vaněk.

„Soupeř byl všude dříve, my zase všude pozdě a druzí. Nedokázali jsme se prosadit. Dnes to nebyl prostě náš den a musíme se z toho ponaučit a porážku co nejrychleji hodit za hlavu,“ pokračuje zkušený bek.

Brumov může příděl odčinit hned ve čtvrtek, kdy jej čeká derby na ledě Uherského Brodu. „Abychom tam uspěli, musíme předvést výkon jako v Ostrohu,“ ví dobře Vaněk.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 15. kolo -

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – HC KROMĚŘÍŽ 7:3 (1:0, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 20. Tischer (Lašák), 23. Pavlůsek (Tischer), 35. Tischer, 38. Řezníček (Bumbál, Tischer), 41. Pavlůsek (Řezníček, Větříšek), 44. Nohál (Lašák), 50. Pavlůsek – 21. Hubík (Jelínek), 43. Morev (Hubík), 45. Augustín (Jelínek, Morev). Rozhodčí: Karpíšek — Hrabal, Flegr. Vyloučení: 12:10. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 80.

Uherské Hradiště: P. Jakubčík (M. Hendrych) — V. Pippal, M. Řezníček, M. Škubal, Z. Fridrich, R. Tischer, M. Lašák, M. Skřivánek — D. Pavlůsek, A. Větříšek, P. Bumbál, F. Petřík, T. Pavlůsek, F. Nohál, P. Kršjak, A. Witoš, J. Vogl.

Kroměříž: T. Fajgl — M. Vávra, P. Zeman, K. Holík, D. Opravil, P. Augustín, M. Nesrsta, J. Jergl — F. Laciga, J. Jelínek, J. Morev, P. Zavřel, D. Hubík, A. Hradil, J. Podešva, D. Opravil, L. Světlík, K. Knápek.



TECHNIKA HOCKEY BRNO - HC SPARTAK UHERSKÝ BROD 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Tomaník (Kaukič), 17. Račický (Hroudný, Sedláček), 25. Boček (Jurča, Benýšek), 26. Tomaník (Račický, Kaukič), 51. Sedláček (Tomaník), 57. Jurča - 5. Kotek (Bařinka, Budil), 25. Kotek, 30. Fajkus, 49. Stiksa. Rozhodčí: Radim Slavka - Adam Tkáč, Vít Vašenka. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Technika: Skoupý (Alexa) - Fojt, Kubica, Úlehla, Dufek, Sedláček, Strýček - Hledík, Kaukič, Tomaník, Benýšek, Jurča, Račický, Hroudný, Boček, Štrauch.

Uherský Brod: Šarman - Tomek, Budil, Řehoř, Kadlčík, Uhříček - Václavek, Vaculík, Macharáček, Stiksa, Vaculín, Šiller, Kotek, Bujáček, Bařinka, Fajkus.



HC BRUMOV-BYLNICE - HC BOSKOVICE 2:10 (1:2, 1:3, 0:5)

Branky a nahrávky: 14. T. Lysák (Pigulevskyi, Chromý), 334. Nesrsta (Vaněk, L. Lysák) – 4. Klimeš (Pelikán), 6. Pelikán (Štefanik, Klimeš), 25. Pelikán (Klimeš), 26. Šmíd (Klimeš), 38. Pelikán (Pokorný, Šebek), 42. Mikeš (Pelikán, Bednář), 48. Schejbal (Šebek), 49. Bednář (Klimeš, Pelikán), 55. Klimeš (Orsech, Novotný), 58. Mikeš (Píchal). Rozhodčí: Škrobák – Goňa, Wesley. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 50.

Brumov: Čada – Pigulevskyi, Krůžela, M. Lysák, Vaněk, T. Lysák – V. Novosad, Chromý, Častulík, L. Lysák, Sopek, Macháč, Arik, Nesrsta.

Boskovice: Kaplan – Bílý, Klimeš, Pokorný, Oujeský, Orsech – Bednář, Šebek, Píchal, Mikeš, Z. Novosad, Štefanik, Pelikán, Šmíd, Schejbal, Novotný.



SHKM BANÍK HODONÍN B - HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 5:12 (1:4, 2:6, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Rýpar (Kuba, Crlík), 29. Jajcay (Tomi, Huňady J.), 40. Pospíšil (Tomi, Flamík), 48. Flamík (TS), 58. Polák (Pospíšil) - 5. Červenka (Zalubil J., Mika), 12. Flora Pa. (Rauš M.), 12. Man (Juračka), 18. Mika (Zalubil J., Červenka), 23. Mika (Červenka), 27. Flora Pe. (Galuška L.), 30. Zalubil J. (Červenka), 32. Hlůšek (Juračka), 36. Mika (Zalubil J., Zalubil L.), 40. Hlůšek (Juračka), 41. Zalubil J. (Mika, Červenka), 59. Zalubil J. (Galuška L., Zalubil L.). Rozhodčí: Volf - Kunc, Olšar. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:2. Diváci: 129.

Hodonín B: Mládek (23. - 40. Luner) - Kytlica, Miklík, Crlík, Výmola, Flamík, Běhůnek V., Rýpar, Zlámal, Rákoczy- Pospíšil, Jajcay, Huňady J., Tomi, Polák, Janás, Matuškovič, Kuba, Schneider. Trenér: Michal Kuba.

Uherský Ostroh: Dolíška (Stašek) - Andrýsek, L. Zalubil, Man, Fuga, Kukuliš, Rusňák – J. Zalubil, L. Galuška, Červenka, M. Rauš, Flora Pe., Hlůšek, Mika, Juračka, Flora Pa. Trenér: Ivan Klauda.