V minulé sezoně, i když byla hodně krátká, se vám dařilo zapojovat do týmu mladíky z juniorky. Plánujete v nasazování mladých hráčů pokračovat i v nadcházející sezoně?

Kluci minulý rok dostali svou šanci. Vše jsme konzultovali s trenéry juniorky, kdo jak pracuje na tréninku a v zápasech, pár zápasů jsem i viděl, a na základě toho jsem je vytahoval do A-týmu. Nejdříve na trénink a potom i do zápasu, jako odměnu za dobrou práci, a aby viděli, že dveře do kabiny A-týmu jsou otevřeny pro všechny. Kluci, kteří nastoupili do zápasů Krajské ligy nezklamali, naopak velmi mile překvapili. Chtěl bych v těchto nastolených pravidlech pokračovat i letos.

Manažer týmu Martin Vyrůbalík prohlásil, že se pokusíte vybojovat postup do vyšší soutěže. Jak vidíte šance na splnění tohoto cíle?

Měli jsme meeting s realizačním týmem a manažerem, kde jsme probírali budoucnost našeho týmu. Shodli jsme se, že je nejvyšší čas zkusit zabojovat a posunout se o level výš. Takže cíl na příští sezonu máme ten nejvyšší. Kádr je široký, tím máme v mužstvu i značnou konkurenci. Když kluci přijmou své role v týmu, budou tahat za jeden provaz, bude opět skvělá parta, a pokud všechno podřídí týmu a tomu, abychom uspěli v každém zápase, máme obrovskou šanci uspět. Já nám věřím.

Osa týmu by měla zůstat stejná jako v minulých letech. Nějaké odchody ale přeci jen kabina během té skoro rok trvající nedobrovolné přestávky zaznamenala…

Bohužel i se ztrátami se musí počítat. Dále nebudou ze zdravotních či pracovních důvodů pokračovat Zdeněk Kučera, Lukáš Vacula a Andreas Jajcay. Z juniorů asi nemůžeme počítat s Kryštofem Charvátem kvůli škole a s René Markem, který íří do Zlína. Otazník visí nad Tondou Běhalem a Kryštofem Kotáskem, kteří se hlásí na vysoké školy a bude záležet na tom, jak dokáží skloubit školu a dojíždění.

Byl jste se svými svěřenci v kontaktu i v době, kdy se nedalo trénovat společně?

V kontaktu jsme byli do chvíle, než nám definitivně ukončili sezonu. Potom jsem nechal kluky odpočinout a obvolával a obepisoval jsem je postupně až na začátku dubna. Ale jinak jsme v kontaktu skoro pořád, protože jsme všichni místní. Potkáváme se, a tak vždy prohodíme o hokeji pár slov, to je jasné.

Jak moc se současná příprava liší od těch z minulých let?

Trénujeme na dvě skupiny a dodržujeme nějaké rozestupy mezi sebou. Zároveň bedlivě sledujeme aktuální rušení nařízení, abychom mohli trénovat v jedné skupině všichni dohromady a bez větších omezení.

Věříte, že se sezóna 2021-22, na rozdíl od dvou posledních, dohraje a že se bude hrát před diváky?

Doufám v to. A určitě nejen já. Myslím si, že všichni už těch zákazů a příkazů máme dost. Pojďme konečně hrát hokej tak jak se má, s fanoušky na tribunách!

JAN HOCHMAN