V minulém týdnu naskočili hokejisté A-týmu SHKM Hodonín na novotou vonící ledovou plochu Zimního stadionu Václava Nedomanského, aby zahájili poslední fázi přípravy na sezonu v Krajské lize. S novým koučem Michalem Kubou.

Michal Kuba už se letos na ledě neobjeví, místo toho bude své nedávné spoluhráče koučovat. | Foto: Adam Krátký

Kuba je v nové roli hlavního kouče přesně čtyři měsíce, za tu dobu si na novou pozici podle jeho vlastních slov už celkem zvykl a těší se, až se svými svěřenci vyjede na led. „Těším se moc! Na novou roli jsem si už docela zvykl. Kluci i s Honzou (Prčíkem, pozn. red.) mi v tom hodně pomáhají. Všichni se snaží dělat to, co po nich chci na 100 procent, a to je opravdu nijak nešetřím. Ono se jim to pak v sezoně vrátí,“ ví dobře dnes už bývalý útočník Baníku.