„Nechtěl jsem kariéru končit kvůli covidu, chtěl jsem si ještě zahrát. Přece ještě nejsem tak starý, a s paní Gajošovou jsme se bez problémů dohodli. Navíc se mi povedlo sladit sport se zaměstnáním, takže stíhám dojíždět,“ říká rodák z Ostravy.

Poslední zápas odchytal jedenáctého březnu 2020, kdy Drtiči ve třetím čtvrtfinále podlehli před prázdnými tribunami Valašskému Meziříčí 0:3.

I když se s týmem normálně chystal na minulou sezonu, před startem ročníku onemocněl a než se vrátil na led, svaz sezonu ukončil.

„U mě byla pauza delší než u ostatních kluků,“ připomíná. „Tím, že jsem byl loni nemocný, tak jsem nic neodehrál. V hlavě jsem to měl nastavené tak, že už pokračovat nebudu pokračovat. Byl jsem s tím smířený,“ přiznává.

Po dlouhé přestávce se paradoxně cítí dobře, odpočatě. „Na druhé straně mě tělo docela bolí,“ přiznává s úsměvem.

Na led nechodil ani s kamarády, v době pandemie trávil volný čas s rodinou. Do formy se vrací až nyní, když se chystá společně s týmem v Hodoníně. „Pro nás je to tady každý rok stejné. Vždycky skládáme mančaft úplně od nuly, s novými hráči. Chvilku trvá, než si to sedne. To je fakt, tak to je. My jsme se ještě na tréninku nedostali k žádným systémovým věcem,“ přiznává.

Zatímco v první přípravném duelu nově vzniklý tým Komety B potrápili víc, při domácí premiéře už to tak slavné nebylo.

Přitom Drtiči od 22. minuty po dorážce Balána vedli, jenž nezvládli závěr druhé třetiny, kdy sice díky výtečnému Kubáňovi přečkali trestné střílení soupeře, ale stejně dvakrát v rychlém sledu inkasovali a pak už jen marně naháněli rozjetého protivníka.

To už však Kubáň postával na střídačce, odkud sledoval nového parťáka Šándora, jenž v závěrečné části inkasoval dvě branky.

Domácí ale gólmanům příliš nepomohli. Více než bránění se soustředili na oplácení. Zbytečné zákroky a častá vyloučení k obratu nevedly. Klidnější Brňané si závěr v klidu pohlídali.

„Utkání se nám moc nepovedlo. Bylo to takové na náhodu. Nebyl tam důraz, tlak do brány, kvalita. Navíc nejsme poctiví dozadu a bez toho se vyhrávat nedá. Bylo vidět, že Kometa má odehraných víc utkání, v přípravě je dál,“ uvedl.

Pokud chtějí Hodonínští ve druhé lize bodovat a vítězit, musí se koncentrovat celých šedesát minut a vyvarovat se oplácení a hrubých faulů.

„S nedisciplinovaností se potýkáme po celou dobu, co jsem v Hodoníně,“ říká Kubáň. „Musíme na to taky pracovat, protože přesilovky rozhodují zápasy a my nemůžeme hrát polovinu zápasu v oslabení,“ přidává.

I když slovácký celek čtvrteční duel nezvládl, bývalý brankář Poruby, Frýdku-Místku či Orlové nepanikaří a dál zůstává optimistou. „Čeká nás zajímavý ročník. Věřím, že sezonu zvládneme. Dostaneme se do play-off a v něm se prokoušeme co nejdál. Mančaft na to má,“ je přesvědčený.