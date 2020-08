Hokejisté Baníku ani tentokrát nezachytili začátek zápasu, na rozdíl od minulého duelu s Benešovem ale Lvi dokázali k hodonínské smůle své šance využívat. Už ve druhé minutě překonal brankáře Lunera Radim Lenkovič.

Když pak na začátku osmé minuty domácí Liborem Kocúrem bleskově využili početní výhodu, ztráceli hokejisté SHKM na svého rivala už dvě branky. Pět minut před přestávkou se gólově konečně prosadili i hosté, kontaktní branku obstaral Andreas Jajcay a do kabin se tak šlo za stavu 2:1 pro Lvy.

V polovině utkání Břeclav opět ukázala, že přesilovky by mohly letos být její velkou zbraní. Na 3:1 pro domácí zvyšoval Bronislav Čápek a Lvi měli opět dvoubrankový náskok. Závěr prostřední periody ale patřil naprosto jasně Baníku.

Nejprve v čase 34:10 snižoval v přesilové hře na rozdíl jednoho gólu osmnáctiletý obránce Alex Weber, pro nějž to byl první gól v dresu A-týmu SHKM. O minutu a jedenapadesát vteřin později se hostující lavička radovala znovu, když se o vyrovnání postaral kapitán zeleno-černých Petr Peš.

A skvostnou tříminutovku Kubova souboru zakončil v čase 36:46 další brankou Róbert Mikéska, který potvrdil svůj gólový apetit a poslal Drtiče poprvé v zápase do vedení. Po obrátce sice Lvi jednobrankovou ztrátu smazali, když se mezi střelce zapsal Radim Juránek, ale to bylo ze strany domácího mužstva vše.

Zato Drtiči byli i v závěrečných deseti minutách nadále při střelecké chuti. Nerozhodný stav strhl zpět na hodonínskou stranu Jakub Sajdl, dvě minuty před koncem využil početní výhodu ke vstřelení svého druhého gólu Petr Peš a v samotném závěru pečetil výhru Baníku v oslabení také druhým zásahem zadák Róbert Mikéska.

"Utkání jsme nezačali vůbec dobře. Před zápasem jsme si řekli, jak chceme hrát a moc to nefungovalo. Navíc tam nebyla z naší strany bojovnost, chybělo lepší bruslení, vázla přihrávka. O přestávce jsem musel zvýšit hlas, protože jsem nebyl s přístupem k utkání spokojený. Od druhé třetiny jsme změnili taktiku, náš výkon se zvedal a pomalu jsme si šli za vítězstvím. Postupně bylo vidět na hráčích, že se dostali do zápasu a hráli to, co se po nich vyžaduje. Měli jsme spoustu dalších vyložených šancí, které jsme neproměnili, ale je pravda, že to samé bylo i na druhé straně u soupeře. Oba brankáři předvedli několik pěkných zákroků. Mrzí jenom zranění Jakuba Tomiho, který ihned zamířil do nemocnice na vyšetření. Snad bude brzy v pořádku," uvedl po utkání trenér Michal Kuba.

V dalším přípravném duelu by měl Baník přivítat už v sobotu od 17 hodin na domácím ledě celek Uherského Ostrohu.

JAN HOCHMAN