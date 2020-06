Kučeřík je v nominaci hokejové dvacítky. Už jako mazák

Odchovanec hodonínského hokeje Radek Kučeřík je v nominaci české reprezentace do 20 let, kterou čeká od 14. do 19. června kemp v Rokycanech. Trenér Karel Mlejnek pozval celkem čtyři gólmany, deset beků a osmnáct útočníků.

Radek Kučeřík (vpravo) si zahrál už na posledním mistrovství světa do dvaceti let. | Foto: Lukáš Kaboň