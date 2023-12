Jen bod urvali v domácím duelu se šumperskými Draky hokejisté Hodonína. Baník šel sice v polovině utkání díky teči Hložánka do vedení, soupeř ale výsledek i díky vlastní brance Baníku otočil. Do prodloužení poslal zápas obránce Talafa. Vítěze určily až nájezdy. V nich se za domácí trefil jen Karafiát, zatímco hosté našli recept na Pitáka hned dvakrát. Slovácký celek ve 20. kole druhé ligy padl 2:3, ale dál drží ve východní skupině třetí místo.

Hokejisté Hodonína (bílé dresy) doma podlehli Šumperku 2:3 po samostatných nájezdech. | Foto: Adam Krátký, SHKM Baník Hodonín

Na Slovácku se ale po domácím zaškobrtnutí nijak zvlášť nejuchá. „Už to vypadalo, že jsme se trošku rozjeli a že začali dávat góly, ale zase jsme se vrátili tam, kde jsme byli. Se Šumperkem to pro nás bylo celkem smolné utkání, i takové zápasy někdy jsou,“ říká kouč Baníku Aleš Bachánek.

Přitom v Hodoníně všichni ví, že oslabený Šumperk byl k poražení. „První třetina ještě byla vyrovnaná, od nás to nebylo ono, ale od druhé části jsme byli jasně lepší a na ledě dominovali. Bohužel jsme zahodili spoustu šancí,“ posteskl si Bachánek.

„Taky jsme měli spoustu smůly. Všechny puky se odrážely k nim. Těžko jsme se z toho dostávali. Vše vyvrcholilo vlastním gólem, ale nikomu nebudu nic vyčítat, za to se nestřílí. Štve mě, že Šumperk ve druhé a třetí třetině nevytvořil žádnou šanci, přesto tady vyhrál,“ dodal zklamaně.

Draci si triumf na Slovácku náramně vychutnávali, vydřené výhry si právem považovali. „Překvapení. Dva body z Hodonína jsou pro nás zatraceně důležité a vzácné,“ prohlásil hostující kouč Michal Mikeska.

„Věděli jsme, že to tady nebudeme mít jednoduché, ale budeme spíš pod tlakem, protože Hodonín má velmi kvalitní mužstvo, v této lize patří ke třem nejlepším. Navíc momentálně nemáme dostatek hráčů, hrajeme to na tři pětky,“ připomíná.

Celek z podhůří Jeseníků dorazil na jih Moravy bez hlavních opor Tomáše Drtila a Richarda Nemce, kteří si tentokrát plnili své klubové povinnosti v Chance lize.

Bez hráčů z juniorky či zraněných útočníků Antoníčka, Müllera a Scheutera.

„Je to pro nás vyčerpávající. Z toho důvodu jsme se soustředili více na obranu, která nám vychází. Domácí nás sice přestříleli, ale do tolika vyložených šancí jsme je nepustili. V prodloužení jsme paradoxně měli my tři čisté tutovky, ale zvládli jsme až poslední sérii nájezdů,“ uvedl Mikeska.

Velký podíl na úspěchu Draků měl Milan Ryšavý. Gólman, který nahradil jedničku Denise Irgla, jenž ve stejný den v barvách Vítkovic chytal duel juniorské extraligy proti Jihlavě, nyní prožil velký večer a skvělým výkonem pomohl k cennému skalpu rozjetého Hodonína.

Zdroj: Youtube

Proti favorizovanému soupeři předvedl pětatřicet úspěšných zákroků a k tomu přidal vychytané nájezdy. Pro mladého brankáře to následně byla premiérová výhra mezi muži Šumperku.

Hodonínské střelce držel na uzdě až do poloviny utkání, kdy jej nakonec překonal Hložánek, na jehož trefu ale našel odpověď chvíli před koncem druhé třetiny sváteční střelec Rutar.

Na začátku třetího dějství si domácí dali zpoza brány kuriózní vlastní gól, který byl připsán šumperskému kapitánu Jarošovi.

Drtiči ale skóre srovnali. Až od vlastní modré čáry našlápl k velkému sólu Talafa a z mezikruží trefil přesně.

Za stavu 2:2 došel duel do prodloužení, kde se však nerozhodlo a na řadu přišly nájezdy. A zatímco na domácí straně uspěl pouze exzlínský Jiří Karafiát, za Draky se prosadili Petr Kubíček a Pavel Skopal, což Šumperku vyneslo bonusový bod navíc.

„Změnili jsme organizaci hry, nedostáváme góly, kvalitně bráníme. Vždycky to nějak ukopeme, pomáhají nám i nevšední góly,“ dodal s úsměvem Mikeska.

Hokejisté Hodonína nyní mají před sebou předvánoční venkovní trip. Baník se hned čtyřikrát za sebou představí na ledě soupeře. Doma bude hrát až den před Silvestrem.