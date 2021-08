Výběr soupeře pro hodonínský klub byl jasný. Současný hrající manažer týmu z krajského přeboru Martin Vyrůbalík na Hané strávil většinu kariéry.

Někdejší obránce odehrál za Olomouc 595 zápasů, Hanáci bývalému kapitánovi po první přestávce předali dres s tímto číslem.

Po konci profesionální kariéry se ale vrátil do rodného Hodonína, kde pomáhá hokej pozvednout. Exhibiční duel pojal i jako svoji rozlučku.

„Asi se to s tím trošku spojilo. Jsem rád, že na to kluci z Olomouce kývli a ve vlastním volnu sem dorazili. Mohl jsem si zahrát za oba týmy, což bylo příjemné,“ prohlásil.

V dresu domácího výběru se objevili i další známí hodonínští odchovanci a rodáci, kteří se dokázali prosadit v nejvyšších hokejových soutěžích.

Fanoušci viděli v akci třeba obránce Šmacha či útočníka Balána, po boku mazáků nastoupili Kučeřík, Kachyňa či Kašpárek.

Duel proti týmu z nejvyšší soutěži si užili i současní hráči Peš, Polesný, Polák, Janás či Dufek. Hlavní hvězdou zápasu bezesporu byl český reprezentant a vítěz Stanleyova poháru Michal Kempný, zraněný forvard Obdržálek mu konkurovat nemohl.

„Hodonínský hokej vždycky měl fanoušky, širokou základnu. Líheň tu byla, kvalitní trenéři taky. Spousta kluků měla našlápnuto, řada z nich to dotáhla daleko. Několik kluk se již vrátilo zpět, další hrají jinde, takže jsme klidně mohli povolat další nadějné mladíky, co ještě nemají osmnáct let. Teď je potřeba na tom navázat a pokračovat v tom,“ přeje si Vyrůbalík.

Hlavní trenér hodonínského výběru Otakar Čajka měl celkem k dispozici třiadvacet hokejistů. Proti extraligové Olomouci prostřídal tři brankáře, devět obránců a jedenáct útočníků.

„Lepší tým jsem asi v životě netrénoval,“ přiznal známý kouč. „Ale více mě těší, že když jsem tým dával dohromady, žádný z kluků mě neodmítl. Opravdu nikdo neváhal ani vteřinu. Všichni okamžitě kývli a slíbili, že přijedou, což splnili,“ těší Čajku,

Společně s kolegy vedl v kariéře kolem 350 mladých hokejistů. Poskládat mančaft z tolika odchovanců a vybrat ty správné borce pro páteční exhibici bylo nesmírně složité.

„Nakonec jsem se rozhodl pro kluky, co tu zanechali nějakou stopu, kteří se udržují a pořád jsou aktivními hráči,“ vysvětluje svoji volbu.

Že nesáhl vedle, ukázal výsledek. Drtiči v bezstarostném zápase plném šancí a branek zvítězili nad Olomoucí 12:7. „Chtěl jsem, aby si to kluci hlavně užili a ukázali lidem, co umějí a co se v hokeji naučili,“ prohlásil.

„Jejich kariéry jsou odměnou pro všechny mládežnické trenéry v Hodoníně, kteří se podíleli na jejich růstu,“ míní Čajka.

Na Zimním stadionu Václava Nedomanského coby talentovaný žák působil také Martin Feherváry. Slovenský reprezentant, který v současnosti stejně jako Kempný patří do organizace Washingtonu Capitals, se společně s útočníkem Adamem Ružičkou do města, kde rozvíjel svoji kariéru, zase vrátil.

„Byl to super večer, parádní akce, která podpořila dobrou věc. My jsme tu s dalšími kluky z Bratislavy vyrůstali, na Hodonín máme jen hezké vzpomínky,“ vyznává se slovenský mladík.

Odchovanec Slovanu Bratislava se na Moravu dostal díky Hokejové škole Svišť. „Hrávali jsme v Rosicích, ve Vyškově. Potom jsme zakotvili v Hodoníně, kde jsem strávil dvě nebo tři sezony. Byly to krásné časy. V Hodoníně je fajn prostředí, měli jsme tu dobré trenéry,“ vybavuje si i po letech.

Zatímco řada jeho někdejších spoluhráčů hokej dávno nehraje, Feherváry to stejně jako Ružička dotáhl až do Ameriky. „Je na každém klukovi, jak naloží se svojí kariéru, budoucností,“ říká.

Momentálně se jednadvacetiletý zadák chystá na novou sezonu. Na rodném Slovensku absolvuje přípravný kemp tamního národního týmu před startem důležité kvalifikace na olympijské hry v příštím roce 2022. „Nikomu jsem nic neříkal,“ dodal s úsměvem.