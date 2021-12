Tradiční rivaly dělí v tabulce šestnáct bodů, Drtiči ale spíše než na Opavu hledí na Velké Meziříčí, na které ztrácí o pět bodů méně. Stáhnout manko sice bude nesmírně složité, Komínek a spol. se přesto nevzdávají a dál se perou s nepřízní osudu, kvalitními soupeři.

Že na tom slovácký celek nemusí plnit roli otloukánka, ukázal předvánoční duel s Kometou. Drtiči proti jihomoravskému rivalovi podali poctivý, koncentrovaný a disciplinovaný výkon podpořený skvělým gólmanem Kořénkem.

Na výhru 3:0 se pokusí navázat i ve středu proti Opavě. Slezanu letos sebrali pět bodů, teď jdou do další bitvy.

Skvělý Kořének vynuloval Kometu. Drtiči k Vánocům nadělili fanouškům výhru 3:0

Slezané jsou ale favoritem. V tabulce jsou čtvrtí, drží poslední pozici pro play-off.

Lídrem kanadského bodování mužstva je třiatřicetiletá opavská legenda - útočník Petr Wolf, kterému se do této doby podařilo nasbírat třiadvacet kanadských bodů, a to za deset branek a třináct gólových asistencí. Wolf je také nejlepším střelcem opavského celku.

Nebezpečí hrozí také od Vlastimila Maliny (5+13), Jana Vojtoviče (7+10) nebo Adama Beránka (6+10).

Nejproduktivnějším obráncem Opavy je jedenadvacetiletý Marcel Kunc, který i přes svůj mladý věk dokáže velice zdatně podporovat ofenzivu, což již v této sezoně dokázal přetavit i v šestnáct kanadských bodů (3+13). V brankovišti spoléhá příští soupeř Drtičů na schopnosti Dominika Pitáka, který odchytal podstatnou část minutáže v letošní sezoně a je jasnou jedničkou svého týmu.

Duely a oběd bez kapra. Vzácné jsou hovory domů, říká Auda o Vánocích v Japonsku

Vyrovnaný předvánoční duel skončil vítězstvím opavského Slezanu. Ten doma s Novým Jičínem dvakrát prohrával, poslední branku dokonce inkasoval v čase 57:28, ani tak se ale nevzdal.

V 59. minutě vyrovnal Jan Vašenka a o osudu utkání musel rozhodnout až Tomáš Rousek v nájezdech. Slezan tak z duelu bere dva body.

„Utkání se mi těžko hodnotí, dva body nám dnes spadly do klína jen díky tomu, že Jičín hrál stejně hloupě, jako my. Hokej z naší strany nebyl dobrý, nejsem z toho nadšený. Před Vánocemi jsou z toho pro nás velmi dobré dva body, ale to je tak vše. Život nám strašně komplikovala nefungující tabule. Hlasatel hlásil celkem dobře, ale nevěděli jsme přesně, jak dlouho jsme na ledě a podobně. Pro oba týmy to bylo stejné, jednoduché to ale nebylo,“ zhodnotil duel trenér Opavy Aleš Tomášek.