Novoroční ztráta. Hokejový Baník opouští slovinský obránce Zorko

S prvním dnem v novém roce přišla nečekaná zpráva z hokejového klubu SHKM Hodonín. Třetí celek východní skupiny druhé ligy opouští slovinský obránce Luka Zorko, který míří do Rumunska. „Lukovi se moc nedařilo a bohužel nenaplnil očekávání, která jsme do něj vkládali. Jako cizinec by měl svými výkony převyšovat ostatní hráče, což se nestalo,“ řekl sportovní manažer Martin Vyrůbalík pro klubový web.

Slovinský bek Luka Zorko (v bílém) opouští SHKM Baník Hodonín. | Foto: SHKM Hodonín/Adam Krátký