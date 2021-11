Páté derby, pátá výhra zeleno-černých. Hokejisté SHKM Hodonín potvrdili, že jižanská derby mají jasného vládce, a i v pátém vzájemném měření sil se Lvy neztratili ani bod. Tentokrát triumfovali na břeclavském ledě jasně 8:3.

Hokejisté SHKM Hodonín rozstříleli v derby Břeclav. | Foto: David Korda

Drtiči se dostali do vedení v polovině první třetiny a náskok už do konce zápasu nepustili. V dresu domácích pálil do černého jen autor hattricku Michal Gabriška, za hosty se prosadilo hned sedm různých střelců. Břeclavské brankáře překonali Sedlák, Peš, Polák, Vaškovič, Crlík, Sajdl a dvakrát se trefil i Dufek. Hodonín je na druhé příčce tabulky krajské ligy o bod za Boskovicemi, oproti nimž má zápas k dobru, Břeclavi patří pátá pozice.