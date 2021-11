Nejprve to zkusil v Plzni, kde se ale kvůli vážnému zranění ramene neprosadil, a tak se přesunul na Moravu.

V Přerově už coby junior nastupoval pravidelně, minulou sezonu ale rychle utnula pandemie koronaviru a šikovný útočník byl dlouho bez milovaného sportu.

Jelikož ani v prvním týmu Zubrů nedostal šanci, hlavně díky mládežnickému trenérovi a někdejšímu Drtičovi Vítu Černohousovi se ocitl v Hodoníně, kterému pomáhá ve druhé lize.

„Nejsem tady dlouho, navíc patřím mezi mladší hráče. I tak si ale svými výkony a prací v tréninku i zápasech chci vybojovat co nejvíc času na ledě a být co nejvíc prospěšný týmu. Zatím jsem spokojený, ale chci mít co největší ice time a ukázat, co ve mně je,“ říká hezkou češtinou sympatická zahraniční akvizice ve službách Drtičů.

Na první gól i asistenti v oranžovo-modrém dresu stále čeká. Nyní je ale mezi marody. Má zlomenou ruku a bez hokeje bude ještě dva týdny.

Prozraďte, jak se maďarský hokejista dostane do Hodonína?

Předtím jsem hrával v Přerově, kde jsem po pandemii koronaviru nedostal v prvním týmu šanci. Jako trenér tam ale působí Víťa Černohous, který v Hodoníně dříve hrával. Tak se mě zeptal, zda bych to tady nechtěl zkusit. Já jsem souhlasil. V létě jsem přijel a připojil se k týmu.

Na první tým Zubrů jste neměl?

Bohužel kvůli pandemii koronaviru jsme s dalšími kluky skoro rok nehráli. Do prvního týmu nás nevzali. Byli jsme nejmladší a po dlouhé pauze nám chybělo herní vytížení. V Přerově je dobrý tým, kvalitní hráči, takže jsem musel odejít. Ve svém věku potřebuji hlavně hrát. Třeba se za pár let do Přerova vrátím, nebo si Chance ligu zahraji jinde. Mým životním snem je extraliga. Snad se do ní jednou dostanu.

Kromě Přerova jste prošel i Plzní. Proč to nedopadlo tam?

V Plzni to samozřejmě bylo složitější, protože jsem ještě nemluvil česky. Byl jsem mladý, byla tam jazyková bariéra. Nebylo to jednoduché. Skončil jsem tam ale kvůli vážnému zranění. Skoro rok jsem nehrál. Měl jsem problémy s ramenem, zlomenou klíční kost. Po uzdravení už jsem nedostal šanci probojovat se zpátky do kádru. V Plzni navíc nebyl starší dorost, jenom juniorka, takže jsem musel pryč. V Přerově to pro mě bylo lepší. Na Moravě jsou vztahy takové vřelejší, cítil jsem se tam lépe. Vybojoval jsem si místo v sestavě, dostával hodně času na ledě, i kabině mě přijala. V Plzni to taky bylo fajn, ale v Přerově jsem dokončil školu, dodělal maturitu. Opravdu mi ve všem vyšli vstříc, dost mi pomohli.

Pojďme do Hodonína. Co říkáte na výsledky a výkony Drtičů? Štve vás hodně, že jste pořád poslední?

Výsledkově se nám nedaří, ale nehrajeme úplně špatný hokej. Věřím, že to půjde jenom nahoru. Už máme osm bodů, snad na vítězství navážeme v dalších zápasech. I když jsme poslední, nic nevzdáváme. Chceme vyhrát každé utkání. V tréninku i zápasech makáme. Cítím, že se to začíná obracet k lepšímu.

Jaké to je nastupovat vedle Balána, Komínka či Růžičky, kteří prošli v Česku nebo i na Slovensku nejvyššími soutěžemi?

Pro mladé hráče, jako jsem já, je strašně důležité, že mohu nastupovat právě vedle takovýchto borců. Na každém tréninku i v zápase se od nich mohu naučit něco nového. Zblízka vidím, jak se to má dělat. Jsou to fajn kluci. Mně i ostatním hodně pomáhají. I kvůli nim jsem si Hodonín vybral. Chtěl bych to v kariéře dotáhnout tak daleko jako oni a taky si zahrát extraligu, což je můj životní cíl.

Musel jste si po příchodu do Česka na hodně věcí zvykat?

Největší problém byla rychlost. V Česku je hokej stokrát rychlejší než v Maďarsku, ale za tu dobu, co jsem tady, jsem si už zvykl. Stejně jako dokážu plnit taktické věci, hrát to, co po mě trenér žádá. Mimo led pro mě bylo nejhorší naučit se řeč. Čeština je složitá, dlouho mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Ale když jsem se konečně naučil mluvit, hodně mi to ulehčilo spoustu věcí. Nyní už je všechno v pořádku.

Proč jste si vlastně vybral zrovna hokej? Vždyť v Maďarsku nepatří mezi nejoblíbenější sporty …

Rodiče chtěli, abych hrával fotbal, ale mně se moc nelíbil, i když ho hrával třeba i strejda. Já jsem si radši vybral úplně jiný sport a rozhodně toho nelituji. Když jsem byl ale malý, vyzkoušel jsem všechno. Plaval jsem, hrával fotbal, věnoval se boxu. Dělal jsem opravdu všechno. Nebyl jsem ten, co by jenom pařil na PlayStationu či hrál hry na počítači. Spíš jsem byl neustále venku a něco prováděl.

Jak je na to hokej v Maďarsku?

Hokej v Maďarsku rozhodně nepatří mezi nejoblíbenější sporty, ale na zápasy i tak chodí hodně lidí. Už nejsme zase tak špatní. (úsměv) Maďarská nejvyšší soutěž se každým rokem zlepšuje. Je spojená s rumunskou a je v ní snad jedenáct týmů, ale nejsem si jistý. (úsměv) Na zápasy chodí dost lidí, návštěvy jsou kolem 1500 – 2000 diváků. Máme hezké zimní stadiony, kvalitní zázemí. Jenom v Budapešti máme asi dvanáct zimáků, což je celkem dost. Székesfehérvár navíc hraje mezinárodní rakouskou soutěž, opravdu jde náš hokej i díky přísunu peněz nahoru. Už fakt nejsme strašní. Myslím si, že za chvilku budeme hrát ve skupině A, kde se pokusíme udržet, abychom pravidelně hrávali na mistrovství světa.

Vy jste byl ještě loni členem maďarské dvacítky. Věříte, že se dostane i do mužského národního týmu?

Je pravda, že loni jsem byl členem reprezentační dvacítky, ale odehráli jsme jenom jeden turnaj. Kvůli covidu se všechno ostatní stoplo. Letos už hrát kvůli věku nemohu. Věřím, že bych se jednou mohl dostat do maďarské reprezentace, ale i v ní si musím místo teprve vybojovat. Mužský hokej hraji teprve prvním rokem, takže musím být trpěliví a pořád se učit a zlepšovat. Ale mým cílem je dostat se do maďarského nároďáku.

Jak byste porovnal obě země?

Pocházím přímo z Budapešti, kde jsem doma. V Česku budu vždycky cizincem, ale cítím se tady taky dobře. Obě země jsou si podobné, skoro stejné. Třeba zemědělství je trošku jiné. V čem ale Maďarsko u mě jasně vede, je hlavně kuchyně. I maďarské lázeňství je neskutečné. Taky si myslím, že máme nejlepší fanoušky na fotbal. Jinak obě země miluji. Češi mají pivo a taky hokej, který se s tím naším nedá vůbec srovnat. A právě kvůli němu jsem teď v Česku.

Česká kuchyně vám nesedí?

Maďarská kuchyně je pro mě nejlepší na světě! Nejvíce mi chutná od dědečka a babičky. Jejich jídla zbožňuji. Naopak nesnáším knedlíky, nejen proto českou kuchyni moc rád nemám. Ale už jsem si tady zvykl. Víno zatím nepiji, protože každý mi říká, že na to musím dozrát, mít určitý věk, takže zatím piji jenom pivo, které mi chutná, ale dám si ho jenom občas (úsměv)

Jak často se dostanete domů? Hodně vám cestování znepříjemňuje pandemie koronaviru?

Já jsem se hned na začátku nechal naočkovat, takže žádné problémy při cestování a návratech domů nemám. Do Maďarska se ale dostanu jenom tak jednou za měsíc. V Budapešti studuji trenérskou vysokou školu, takže tam musím pravidelně docházet.

Je situace v Maďarsku ohledně koronaviru lepší?

Skoro všichni lidé jsou v Maďarsku už očkovaní, takže opatření nejsou tak přísná jako před rokem či na jaře. Situace se ale i u nás zhoršuje, zase nosíme roušky, dodržujeme další opatření. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších týdnech.