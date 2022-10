Na střídačce mu s koučinkem pomáhal Martin Vyrůbalík, stal se novým asistentem trenéra. „Chci mít k týmu ještě o něco blíž, abych mu mohl pomoci i během samotného utkání,“ vysvětluje.

Bývalý extraligový obránce coby klubový manažer reagoval na nevydařený vstup Baníku do sezony. Pohled na tabulku jej nijak netěší.

„Všichni vnímáme, že start do sezony se nám nepovedl. Mrzí nás to zejména kvůli fanouškům, kteří si zaslouží vidět lepší hokej i výkony. To je prostě fakt a nemá cenu se jakkoliv a na cokoliv vymlouvat. Po středečním debaklu v Havlíčkově Brodě jsme se rozhodli pro několik kroků, které by měly vést k lepším výsledkům i předváděné hře,“ uvedl Vyrůbalík v prohlášení na klubovém webu.

Bývalý kapitán Olomouce vedl s hráči pohovory, kromě toho usilovně pracuje na posílení kádru, a to na všech pozicích.

„Konkrétní jména posil zveřejníme ve chvíli, kdy bude vše takzvaně „upečeno“,“ uvedl.

Hodonínští hokejisté ale i bez nových akvizici odvedli na severu Moravy dobrý výkon, urvali cenný bod.

Domácí otevřeli skóre v závěru první části,. Rauš zbytečně chyboval v obranném pásmu chyboval Rauš, o puk jej obral Viktor Konečný, kterému se na druhý pokus podařilo dostat kotouč za Holíkova záda.

V závěru druhé části zase Ďáblové nabídli Baníku srovnání, o které se ve vlastním oslabení postaral Robin Medek. Vítěze zápasu musely nakonec určit až samostatné nájezdy, ve kterých Novému Jičínu vystřelil bod Maliník.

Baník prohrál i čtvrté ligové utkání, v sobotu si ale připsal historicky první bod do druholigové tabulky.

2. hokejová liga, skupina východ, 5. kolo:

HK NOVÝ JIČÍN - SHKM BANÍK HODONÍN 2:1 PO SAMOSTATNÝCH NÁJEZDECH (1:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Konečný, rozh. náj. Maliník - 38. Medek (Charvát). Rozhodčí: Škach - Čelechovský, Voznička. Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely: 39:30. Diváci: 522. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) - Váňa, Tomeček, Kožený, Hladiš, Foltýn, Holaň, Adámek - Štefka, Konečný, Pecha, Handl, Gebauer, Sluštík, Škarka, Flok, Hilšer, Franek, Květoň, Maliník, Lehečka. Trenér: Kamil Gebauer.

Hodonín: Holík (Dolíška) - Šmach, Kučera, Škápik, Rauš, Polesný, Kališ - Sajdl, Peš, Hložánek - Krejčiřík, Dufek, Popelka - Krejčí, Charvát, Medek - Bartes, Štědrý, Němec. Trenér: Radko Křivinka.