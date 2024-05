První posila. Těsně před začátkem letní přípravy si vedení hodonínských hokejistů pláclo s Martinem Lašákem. Čtyřiadvacetiletý obránce přišel na jih Moravy z Velkého Meziříčí. „Martin je mladý urostlý obránce, od kterého očekáváme bruslivý hokej,“ představil sportovní manažer Martin Vyrůbalík pro klubový web novou akvizici.

Martin Lašák posílil na začátku letní přípravy hokejisty Hodonína. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Rodák z Uherského Hradiště prošel mládeží Přerova, Komety Brno či Vsetína. Připal si i jeden start za národní tým v kategorii do šestnácti let.

Do seniorské kategorie nahlédl poprvé v dresu Boskovic, před minulým ročníkem přestoupil do druholigové Techniky Brno. Po sedmi odehraných duelech se však přesunul do Velkého Meziříčí, za které nastoupil do 32 zápasů. V nich zapsal dvě branky a sedm asistencí.

Od nové tváře SHKM očekává především pevnou defenzivní práci. „Vzhledem k jeho tělesné konstituci by měl předvádět důraznou hru nejen u mantinelů,“ prozradil Vyrůbalík.

Před prvním tréninkem podepsali nové smlouvy i dva útočníci, kteří dres Baníku nosili už v minulé sezoně - Adam Laciga a Dominik Luža.

