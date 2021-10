Naopak Kometě B pomohly k prvnímu vítězství ve druhé lize bývalé hvězdy extraligového týmu Tomáš Malec a Kamil Brabenec, trefil se i Patrik Moskal. „Výborný kolektivní výkon družstva, zodpovědný. Prosadili jsme se v útočném pásmu, bruslili jsme, takto musíme pracovat dál. V minulých zápasech jsme dělali hrubky vzadu, teď jsme na tom zapracovali. Kluci nechali na ledě všechno, abychom získali tři body, a to se nám povedlo," liboval si kouč brněnského celku Jan Konečný.

Za Hodonín se prosadili aspoň v 16. minutě Michal Romančík a na konečných 2:5 korigoval výsledek Tomáš Komínek. „Všechno se odvíjí od toho, že nedáváme góly. Za stavu 3:1 pro domácí jsme měli velké šance na snížení. Nevyužili jsme přečíslení, nedotlačili puk zblízka do branky. To se pak výsledek těžko obrací," podotkl Balán, jehož tým odehraje další utkání v sobotu na domácím ledě s druhou Opavou.

Jeho svěřenci dostali v první třetině tři branky za pouhých 78 sekund. „Ze tří střel jsme obdržely tři branky. Všechno to jsou maličkosti, hlouposti, které ale soupeř využije, kdežto my z podobných situací gól nedáme,“ hlesl Balán.

Hodonín se po třech odehraných kolech nachází v druholigové tabulce bez bodu na posledním místě. „Je to pořád stejná písnička. Doplácíme na neproměňování šancí a individuální chyby jedinců. Pokud nezlepšíme útok, nezačneme proměňovat šance a nedoplníme kádr zkušenějšími hráči, situace se těžko zlepší," uvedl hodonínský kouč Stanislav Balán.

