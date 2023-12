Nejlepší zápas letošní sezony za sebou mají hodonínští hokejisté. Drtiči ve středečním duelu 21. kola druhé ligy hlavně díky skvěle zvládnuté druhé třetině nečekaně jasně přehráli Žďár nad Sázavou 9:4 a po nejvyšší výhře v druholigové historii se drží na třetím místě tabulky na dostřel druhému Vyškovu.

Hodonínský útočník Filip Weintritt slaví jeden ze svých gólů. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Mezi střelce se zapsalo hned sedm hostujících hráčů, útočníci Filip Weintritt a Matěj Novák se trefili hned dvakrát.

„Byl to dobrý zápas z obou stran, domácí nehráli špatně, ale dnes nám to vyšlo a dávali jsme góly. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Důležité bylo, že jsme toho moc nedovolili první domácí lajně. Věděli jsme, co a jak hrají a celý zápas jsme se na to zaměřovali. Sice nám i tak myslím dala dvě branky, ale celkově jsme ji dokázali docela dobře eliminovat,“ těší hodonínského kouče Aleše Bachánka.

Slovácký celek zlomil odpor soupeře z Vysočiny v prostřední části, kterou vyhrál jasně 5:2.

„Zápas rozhodla druhá třetina,“ souhlasí domácí kouč Milan Řehoř.

„První část byla vyrovnaná, šance byly na obou stranách, bohužel my nestřílíme, přehráváme to z těch slotů. Pak se to prostě semlelo, napadaly nám tam góly a už to bylo těžké s tím něco dělat. Hodonín dnes hrál dobře a bohužel na co sáhl, to mu tam spadlo. Ve třetí třetině už bylo těžké s tím něco dělat,“ přidal zklamaně.

Na Bouchalkách se mohlo skóre měnit už ve třetí minutě, jenže střela hodonínského kapitána Nováka cinkla jen o břevno. Baník následně ubránil první oslabení a na konci jedenácté minuty šel do vedení. Střelu Weintritta si před domácím brankovištěm nejrychleji našel Laciga, který svým druhým gólem v sezoně poslal Jihomoravany do vedení.

Následně hráli hosté dlouhou přesilovku. Místo navýšení náskoku ale v početní výhodě sami inkasovali. Chybu zeleno-černých ve středním pásmu potrestal střelou mezi betony Jícha.

Baník si ale vzal ještě do přestávky vedení zpět. Z pravého křídla se trefil přesně Krejčí.

Tlak na postup necítím, říká Hrotek. Jak vypadají nové kabiny Kozojídek?

Velké emoce na ledě vzplály ve 24. minutě. Domácí od modré čáry prostřelili Pitáka, který byl ale v tu dobu mimo branku, protože do něj narazil jeden z jeho spoluhráčů. Toho ale na hodonínského brankáře jasně strčil domácí hráč.

Sudí Čuňočka gól nejprve uznal, po intervenci hráčů v zeleno-černém a poradě s čárovými ale své rozhodnutí změnil a gól odvolal.

„Podle mého názoru byl gól správně odvolán, protože této trefě předcházel naprosto evidentní krosček na našeho hráče, který spadl na gólmana a ten tak nemohl střelu chytit,“ míní Bachánek.

O chvíli později už ale Plameny slavily. Čejkovu střelu dorazil za Pitáka Wasserbauer.

„Soupeř pak sice přeci jen srovnal, ale věděli jsme, že pokud si budeme plnit, to, co jsme si před zápasem řekli, tak že tady můžeme uspět,“ uvedl kouč Baníku.

Hodonín za stavu 2:2 protivníka poslal rychle do kolen. Nejprve v přesilovce sehráli pěknou kombinaci Novák se zakončujícím Mach, vzápětí přidal čtvrtý gól Weintritt.

Hodonínská jednadevadesátka si pak gólovou radost zopakovala i ve 34. minutě, kdy Malečka překonala z velkého úhlu naopak k bližší tyčce.

Po tomto gólu přepustil domácí Maleček své místo náhradníkovi Vítovi. Ten udržel čisté konto jen 135 vteřin. Střela Talafy od modré čáry se od brusle jednoho ze žďárských obránců odrazila za bezmocného Víta a Baník vedl už 6:2.

Na domácí straně výsledek korigoval Půhoný. Poslední slovo ve druhé periodě ale měli Drtiči, v početní výhodě udeřil Luža.

„Ve druhé třetině jsme byli z mého pohledu lepší a napadaly nám tam góly, ale je potřeba přiznat, že i soupeř měl pasáže, ve kterých jsme museli poctivě bránit,“ uvedl Bachánek.

V Hodoníně skončil obránce Macháň. Důvod? Závažné porušení smlouvy

Kanonáda Baníku pokračovala i v poslední třetině. Ve 45. minutě si v přesilovce vybruslil od levého mantinelu Novák a střelou, která se otřela o horní tyč žďárské branky, zaknihoval osmou hodonínskou trefu.

Stejný hráč si gólovou radost zopakoval i 47. minutě, kdy se po rychlém brejku trefil z pravého kruhu přesně nad levé Vítovo rameno. Pověstná desítka pak byla blízko, ale šance Lacigy ani povedený ťukes první formace gólem neskončily.

Poslední gólový zářez dnešního duelu si tak dvě a půl minuty před koncem připsaly Plameny. Debakl domácích mírnil obránce Kukla.

V sobotu 9. prosince pokračují svěřenci trenéra Bachánka v dlouhém tripu po hřištích soupeřů na Valašsku, kde je od sedmnácti hodin vyzvou Bobři z Valašského Meziříčí.