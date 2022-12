Po vyhazovu z Českých Budějovic míří Modrý do Komety, opět se setká s Martincem

Po první třetině přitom měli brněnští hokejisté v Plzni o dost blíž ke třem bodům, protože vedli 2:0 a také Indiány přestříleli 14:5. Nejprve se Luboš Horký protáhl podél brány a po bekhendové kličce otevřel skóre. Před přestávkou navíc rychlou kombinaci zakončil do odkryté branky Radek Koblížek. „Prvních dvacet minut jsme byli tým, o kterém jsme si před zápasem povídali. Kluci pracovali, hodně jsme Plzeň zatlačili a navíc jsme byli odměněni dvěma góly,“ těšil úvod nového brněnského asistenta kouče Jaroslava Modrého.

Západočechy patrně probudil moment, kdy hostující útočník Adam Raška podklouzl před domácím gólmanem a poslal Dominika Pavláta k ledu. Otřesený brankář se dlouho sbíral na nohy, mezitím se role mstitele ujal Sebastián Malát a byl za to vyloučen. Zaplněná hala bouřila nevolí a verdiktem nazlobení domácí oslabení nejen ubránili, ale navíc podnikali rychlé protiútoky. „Nastartovalo nás oslabení, které jsme odehráli velice dobře. To nás postavilo zpět na nohy a od té doby jsme byli lepší,“ podotkl plzeňský kouč Petr Kořínek.

V přesilovce po kombinaci snížil bombou z levého kruhu kapitán Jan Schleiss a záhy srovnal Tomáš Mertl. Krátce po začátku třetí třetiny Mertl ranou přes obránce vstřelil vítězný gól. „Co nám zlomilo páteř, byla paradoxně naše přesilová hra, kde jsme si začali komplikovat život a vymýšleli věci, které tam neměly být. Následně jsme začali tahat za kratší konec a tam jsme zápas ztratili. Poté jsme měli pár šancí, nicméně to bylo již málo,“ hlesl Modrý.

V závěru se dvakrát prosadil Petr Kodýtek. Nejdřív prostřelil Dominika Furcha z mezikruží a pak vítězství Plzně pečetil při brzké power-play hostů gólem do opuštěné brněnské klece. „V první třetině bylo všechno špatně, tam jsme nepředvedli vůbec nic. Opět jsme si něco řekli a ve druhé a třetí třetině jsme předvedli dobrý, týmový výkon, tak jak bychom si to představovali. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a poslední zápas v letošním roce vyhráli za tři body,“ doplnil Kořínek.

Škoda Plzeň - Kometa Brno 5:2

Třetiny: 0:2, 2:0, 3:0. Branky a nahrávky: 28. Schleiss (Rekonen, Zámorský), 33. Mertl (Rekonen, Zámorský), 42. Mertl (Kremláček), 53. Kodýtek (Schleiss), 56. Kodýtek (Hrabík) – 10. Horký (Holík), 19. Koblížek (Kučeřík, Flek). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Komárek, Gerát. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Střely na branku: 22:23. Diváci: 5 583.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Zámorský, Malák, Kaňák, Houdek, Kremláček, Kvasnička – Hrabík, Kodýtek, Schleiss – Pour, Malát, Suchý – Rekonen, Mertl, Lang – Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

HC Kometa Brno: Furch – Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas, Němec – Horký, Holík, Flek – Kollár, Raška, Zaťovič – Koblížek, Strömberg, Kratochvíl – Dufek, Malý, Süss. Trenéři: P. Martinec, Modrý, Horáček a Otoupalík.