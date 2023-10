Byli velmi blízko prodloužení série, zisku minimálně jednoho bodu. Hokejisté Hodonína na ledě Vyškova v závěru vypjatého střetnutí sahali po vyrovnání, dokonce skórovali, sudí Kohoutek ale trefu Matěje Nováka po intervenci čárových rozhodčích odvolal.

Hokejisté Hodonína (černé dresy) ve středu podlehli Vyškovu. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

I když šlo o správné rozhodnutí, protože gól na 3:3 padl až po závěrečné siréně, cloumal s hosty vztek i zlost.

„Byli jsme celý zápas lepší, ale… už to řeknu narovinu. To, co předvádí někteří rozhodčí… Určitě je budeme vetovat, protože tohle je neuvěřitelné. Jestli padl vyrovnávací gól až po siréně, to nevím, ale jestliže rozhodčí ukáže, že je gól, tak to je gól," má jasno kouč Hodonína Aleš Bachánek.

Baník těsná porážka 2:3 hodně bolela. Hosté byli v souboji jihomoravských rivalů herně lepší, i když po první třetině prohrávali 0:2, soupeře převyšovali a rozhodně měli na to, aby výsledek otočili a domů odvezli nějaké body.

Nestalo se.

Další triumf slaví Vyškov.

Kouč Michal Konečný ale po bitvě rozhodně neskákal dva metry do vzduchu.

„Dnes jsme vůbec nehráli dobře, nevím, co se stalo. Hodonín byl bruslivější, agresivnější. Po delší době musím jednoznačně uznat, že získáváme šťastné tři body. Remíza by tomu asi slušela víc," říká Konečný.

Baníku ve Vyškově nevyšla první třetina, po které na domácí ztrácel dvě branky.

Skóre otevřel po Komínkově průniku a přihrávce nepokrytý Krejčiřík, vzápětí využil přesilovou hru Vašíček.

Hodonínští se prosadili až v prostřední části, rovněž v početní výhodě se trefil Dobiáš.

Vyškov v závěru prostřední části ale soupeři odskočili na 3:1, vítěznou trefu zaznamenal ex-hodonínský kanonýr Komínek. Drtiči ale bojovali, dál se rvali o body. Zasloužené snížení přinesla 52. minuta a trefa Luži. V úplném závěru hosté dokonce výsledek srovnali, radost ale byla předčasná.

Rozhodčí Kohoutek sice gól Nováka nejprve uznal, o pár vteřin později ale svůj verdikt zrušil a branku správně odvolal.

Hodonínští hokejisté tak potřetí v letošní sezoně vyšli bodově naprázdno, v tabulce východní skupiny druhé ligy jsou pátí. Další zápas sehrají v sobotu na ledě Šumperku.