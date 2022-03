Drtičům hrubě nevyšel vstup do sobotní důležité záchranářské bitvy a už v první minutě inkasoval. Nepozornost domácích zadáků potrestal Radek Nerad, jenž překonal gólmana Kořénka a poslal Draky do rychlého vedení.

Vzápětí šli Severočeši do čtyř, ale domácí první početní přesilovku v zápase nevyužili.

Domácí se po týdenní pauze těžko dostávali do tempa, proti neznámému soupeři jen velmi složitě prosazovali. Bílina, kterou posílil středeční triumf nad Řisuty, byla v úvodní části aktivnější a ještě před první přestávkou podruhé udeřila.

Početní výhodu zužitkoval Jakub Zdeněk. Nejproduktivnější hráč Draků v základní části v 15. minutě pohotově doklepl kotouč za bezmocného Kořénka a bylo to 0:2.

Prostřední část rozbily nedovolené zákroky, častá vyloučení.

Po jednom z nich ve 31. minutě Hložánek vstřelil kontaktní branku, když se prosadil v rovněž početní výhodě z prostoru mezi kruhy.

Hodonínskou radost ale rychle utnul Jouza, který využil nepozornosti protivníka a z rychlého protiútoku vrátil hostům vedení o dvě branky.

Důležitý moment přišel v čase 35:26, kdy domácí Handl fauloval ujíždějícího Daniela a sudí nařídili proti Drtičům trestné střílení. Gólman Kořének ale klíčovou chvíli ustál a nájezd Danielovi zneškodnil.

Drtiče zákrok brankáře nakopl, třetí třetinu jasně opanovali. K obratu zavelel hned po přestávce Tomáš Komínek. Nejproduktivnější hráč SHK v další přesilovce přesnou ranou snížil na 2:3.

Domácí viditelně ožili, vzápětí zasadili soupeři i třetí ránu. Důraz před hostující bránou uplatnil Handl a začínalo se zase od začátku.

Trenér Bíliny Miroslav Kanis si po dvou direktech vyžádal oddechový čas, ani time-out ale rozjeté Drtiče nezastavil.

Severočeši díky výtečnému brankáři Michajlovi dlouho odolávali náporu Hodonína, v závěrečných šesti minutách ale dvakrát inkasovali. Obrat završil po ráně švihem Romančík. Gólman Michajlov pak za nesportovní chování vyfasoval osobní desetiminutový trest, náladu mu více zhoršil pátá trefa Růžičky, kterému přihrával Janás.

Drtiči dohrávali zápas v euforii, za výhru 5:3 byli zaslouženě odměnění spokojenými fanoušky. Takto se hraje o udržení ve druhé lize.

Slavit ale domácí borci dlouho nemohou, už ve středu je čeká další náročná šichta na ledě Řisut, které o víkendu odpočívali a jako jediní ze tří týmů zůstávají na nule.

2. hokejová liga, skupina o udržení, 2. kolo -

SHK Drtiči Hodonín – HC Draci Bílina 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 31. Hložánek (Komínek, Škápik), 41. Komínek (Růžička, Hohl), 44. Handl (Janás, Hefka), 55. Romančík (Sedláček), 58. Růžička (Janás, Hohl) – 1. Čermák (Urban), 15. Zdeněk, 32. Jouza (Polata, Kubinčák). Rozhodčí: Blaha, Škach – Kučera, Polesný. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:1. Diváci: 531. Průběh zápasu: 0:2, 1:2, 1:3, 5:3.

Hodonín: Kořének (Martinčík) – Miklík, Pchalin, Sedláček, Škápik, Mikulík, Hohl – Janás, Romančík, Marek, Lekeš, Růžička, Komínek, Handl, Hložánek, Hefka. Trenér: Tibor Janás.

Bílina: Michajlov (Kuchař) – Kučera, DelMarche, Urban, Polata, Nerad, Šefl, Druxa – Daniel, Uher, Čermák, Zdeněk, Kolíček, Mašek, Fábry, Kubinčák, Konášek, Jouza. Trenér: Miroslav Kanis.

JANÁS: BYLI JSME HOKEJOVĚJŠÍ, NA LEDĚ DOMINOVALI, I KDYŽ VÝSLEDEK JE VE FINÁLE TĚSNÝ



„Do baráže jsme vstoupili vítězně. Bylo to ale těžké utkání, hlavně po psychické stránce. Hosté k nám přijeli po jasné výhře a s třemi body. My navíc vstoupili do zápasu smolně, když se nám hned v úvodu zranil Lekeš. Čekáme, jak dopadne vyšetření v nemocnici. Utkání jsme dohráli se čtrnácti statečnými, kteří utkání v závěrečné části čtyřmi góly převrátili na naši stranu. V první třetině jsme nepokrytým hráčem dostali gól po buly. Pak jsme si vytvořili neuvěřitelný počet gólovek do poloprázdné branky a žádnou nedali. Hosté se k nám do třetiny dostávali jen sporadicky. Po faulu v středním pásmu jsme obdrželi gól na 2:0 a vypadalo to s námi všelijak. Ve druhé třetině opět po velkém tlaku jsme dali kontaktní gól na 1:2. Hned na to obdrželi šouráka. Zatímco my nedáme do prázdné a soupeř nám odskočí na 3:1 takovou šmudlou. Naštěstí hosté hodně faulovali a častokrát seděli na trestné lavici. V úvodu třetí třetiny nás pustili do přesilovky pět na tři, kterou jsme využili a šli na rozdíl jedné branky. Vzápětí jsme opět v početní výhodě vyrovnali na 3:3. Tím jsme soupeře pomalu, ale jistě dostávali do kolen. Byli jsme jednoznačně lepším týmem. Výhru jsme na vlastní stranu strhli dalšími dvěma góly. Klukům jsem poděkoval za bojovný výkon, za nasazení a skvělý přístup. Opravdu zaslouží pochvalu. Byli jsme hokejovější, na ledě dominovali, i když výsledek je ve finále těsný. Další utkání hrajeme v Řisutech, odkud budeme chtít odvést body, abychom šli v tabulce do vedení.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás