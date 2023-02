I když Jihomoravané v silné konkurenci devadesáti týmů do finále neprošli, už jen účast v play-off byla pro tým Almark Panthers velkým úspěchem.

„Celá akce nás uchvátila. Hlavně Kanaďané byli přátelští, velmi milí. Zápasy se hrály v nádherném prostředí, v příjemné atmosféře. Určitě to pro všechny z nás byl velký zážitek. Rádi bychom se tam v budoucnu vrátili a zase si na zamrzlém jezeře zahráli,“ říká majitel firmy Almark a člen jediného hodonínského týmu Stano Nazarej.

Součástí mužstva, které se ze základní skupiny kvalifikovalo do vyřazovacích bojů a nakonec po porážce s obhájcem trofeje, týmem Doirons, obsadilo jednatřicáté místo, byli i další současní či bývalí zaměstnanci známé firmy Josef Fridrich, Robert Olejník a Zdeněk Karpíšek, posledním členem party byl Tomáš Kasík.

Nazarej, rodák ze slovenského Bardejova, který s rodinou žije v Ratíškovicích, bral turnaj v zámoří jako ideální teambuilding. „Kluci jsou totiž bývalí hokejisté, jenom s Tomášem jsem se potkal při rugby,“ vysvětluje s úsměvem.

V Kanadě strávil s kolegy a kamarády deset dní. „Při hraní na jezeře se mi vybavily vzpomínky na dětství v Bardejově, kde jsme s kamarády rovněž hrávali hokej," uvedl.

I když v prosincovém kvalifikačním turnaji v Petržalce neuspěli, za oceán nakonec odletěli místo jednoho ze slovenských týmů.

„S kluky jsme měli o start na tomto klání velký zájem, a jelikož si to až na vítěze musí ostatní týmy platit, některá družstva účast odmítla, takže jsem letěli místo nich,“ vysvětluje.

Celkem se v Plaster Rock představilo osm českých a slovenských družstev. „Úspěchem bylo, že jsme se všichni kvalifikovali do play-off mezi dvaatřicet nejlepších,“ těší Nazareje.

Ten se svými parťáky nijak zvlášť nepřipravoval. „Tady je to těžké chystat se na rybníku, když v lednu skoro nemrzlo. S kluky jsme byli párkrát na venkovním kluzišti v Mikulově nebo na zimním stadionu v Hodoníně, ale jinak pravidelně nechodíme,“ líčí.

Celý turnaj se odehrál na jednom velkém jezeře, na kterém bylo 22 hřišť s rozměry 20x40 metrů. Hrálo se čtyři na čtyři bez gólmana, kluziště mělo sněhové mantinely.

Branky jsou nízké, mají asi třicet centimetrů, ale na šířku jsou podobné těm klasickým. Puk se může zvednout z ledu maximálně do výšky kolen.

„Je to v podstatě bezkontaktní sport. Sice tam byl i rozhodčí, který ale spíš hlídá změnu skóre. Po nějakém faulu tým napomíná a po druhém napomenutí uzná technický gól,“ přibližuje Nazarej.

„Úroveň byla fakt dobrá. Bylo vidět, že Kanaďani hokejem žijí. Řada z nich v minulosti nastupovala v AHL, byli to fakt profíci. Některé týmy byly přemotivované, celkem to hrotily. Bylo vidět, že chtějí dojít co nejdál, ale jinak se hrálo v duchu fair-play,“ pokračuje.

Šampionát odstartoval zahajovací ceremoniál, který se uskutečnil na zimním stadionu hned vedle jezera. „Je to podobné jako na olympiádě. Každý nese svoji vlajku, pak byl ohňostroj. Během turnaje pak ve srubu hraje živá muzika, čepuje se pivo. Můžete se tam i najíst,“ popisuje Nazarej.

Menší komplikaci přineslo jenom počasí. Ve čtvrtek večer se totiž oteplilo, byla obleva a na ledě stála voda. Na druhý den ale přituhlo, pořádně mrzlo. V noci klesaly teploty až na minus osmadvacet stupňů, přes den bylo kolem minus dvanácti. „Tváře štípaly, palce u nohou trošku mrzly,“ přiznává s úsměvem.

Borci z Moravy přistáli v Montrealu. Ve známém městě zhlédli i duel NHL. V akci viděli domácí Canadians proti Chicagu. „Měli jsme s sebou i banner s portrétem Tomáše Plekance, ale pořadatelé nám jej zakázali vzít do hlediště, prý byl moc velký,“ uvedl.

I přes menší nepříjemnost si ale hokejoví nadšenci pobyt v druhém největším kanadském městě užili. „Strávili jsme tam dva dny. Prošli památky, nakoupili suvenýry. Mám dres i puk. Co mě zaujalo nejvíc, asi že v obchodech byly na celé stěně vyskládané betony, na druhé straně zase byly vystavené brusle, chrániče, hokejky,“ byl překvapený Nazarej.

Moravané byli ubytovaní v Grand Falls. Cesta do Plaster Rock, kam se přesouvali každý den, trvala třicet minut. Kromě Montrealu navštívili také Quebec, kde se v té době konal prestižní mezinárodní mládežnický turnaj Pee-Wee. „Byla tam spousta chlapců z Česka, Slovenska i jiných evropských zemí. Byla radost se na to dívat,“ dodává Nazarej.