I když chvíli před koncem prohrávali 1:2, díky famóznímu závěru a hattricku kanonýra Tomáše Komínka, který se třikrát trefil v rozmezí pěti minut, zdolali soupeře z Vysočiny 4:2 a v tabulce se středečnímu protivníkovi přiblížili na jedenáct bodů.

„Za výhru jsme strašně rádi. Je důležité, že jsme získali tři body právě s Velkým Meziříčím, které je rovněž dole,“ radoval se trenér Hodonína Tibor Janás.

Jeho tým si ale pořádně hrábl. Domácí si totiž cestu za pátým letošním triumfem pořádně zkomplikovali. Promarněnou přesilovkou pět na tři nebo nedůraznou koncovkou.

„Už v minulém utkání v Opavě jsme odehráli dvě dobré třetiny, nedali jsme však branky. I teď byla úvodní část z naší strany hodně nervózní, což bylo vidět. Soupeř nám dvakrát ujel, jednou nám z toho dal gól. O přestávce mezi první a druhou třetinou jsme si něco řekli, kluci hru srovnali a poctivým výkonem šli za vítězstvím. Kluky jsme nabádali k trpělivosti, aby hráli zodpovědně do poslední minuty. Věřili jsme, že utkání můžeme rozhodnout až v závěru, což se nakonec potvrdilo,“ prohlásil Janás.

Drtičům k výhře nad Velkým Meziříčím pomohli tři ruští hokejisté, další zahraniční akvizice je na cestě, k týmu se připojí už ve čtvrtek na tréninku.

„Do sestavy přibyli mladí kluci z Ruska, pro které je to strašně těžké. Jsou zvyklí na jiný hokej, odlišné prostředí. Potřebují čas. Přišli do mužstva, které je na spodku tabulky. Proti Velkému Meziříčí odvedli dobrou práci. Bojovali, týmu pomohli,“ oceňuje Janás.

Hrdinou utkání byl ale Tomáš Komínek. Zkušený útočník se dlouho nemohl prosadit, nakonec se trefil třikrát v rozmezí pěti minut a duel rozhodl.

„Góly mu strašně přeji. Střelecky se trápil. I když je aktivní a v každém zápase nabruslí kilometry, moc mu to tam nepadalo. Dneska to rozhodl. Dlouho jsem neviděl, abych u něj zažil takovou euforii po gólu. Odvedl kus poctivé práce. Hattrick si zaslouží,“ je přesvědčený Janás.

Na ledové ploše v poslední minuty přistály i kšiltovky, tolik radosti na Zimním stadionu Václava Nedomanského dlouho nebylo.

Hodonínští hokejisté se pokusí na domácí výhru navázat i v sobotu na ledě vedoucího Nového Jičína. „Samozřejmě neříkám, že tam vyhrajeme 8:0, ale poctivou hrou to budeme chtít favorizovanému soupeři znepříjemnit,“ říká odhodlaně.

„Bohužel pořád jsme oslabení, hrajeme na tři lajny, což je strašně znát. Kluci chodí do práce, do Hodonína dojíždí. Kdo to nezažil, neví, o čem mluvím. My se ale budeme rvát dál,“ slibuje fanouškům Janás.

2. hokejová liga, skupina východ, 20. kolo -

SHK Drtiči Hodonín – HHK Velké Meziříčí 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 22. Hefka (Janás, Romančík), 54. Komínek (Balán), 60. Komínek (Balán), 60. Komínek (Miklík) – 8. T. Střecha (Topol, Kochánek), 52. Malec (Juráň, Paták). Rozhodčí: Goňa – Hübl, Polesný. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 231. Průběh zápasu: 0:1, 1:1, 1:2, 4:2.

Hodonín: Kořének (Martinčík) – Pchalin, Škápik, Hefka, Mikulík, Miklík, Hohl, Sedláček – Komínek, Balán, Raevskii, Lekeš, Hložánek, Marek, Handl, Romančík, Janás, Dobša, Giatsintov. Trenér: Janás.

Velké Meziříčí: Krejčí (Juda) – Ambrož, Báňa, Topol, Slabý, Vlašín, Burian, Kochánek – Rozmarín, Juráň, Strnad, Paták, Vlašín, T. Střecha, Křenek, Malec, Maštera, F. Střecha. Trenér: Vejmelka.