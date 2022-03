Drtiči i v posledním utkání pustili soupeře do vedení, aby se nastartovali dvěma góly v jednom oslabení. A i když pak ještě jednou inkasovali, výhru si vzít nenechali.

Slovácký celek nakopla vyrovnávací trefa Ruse Pchalina, v emotivním závěru pak zlomili odpor nervózních Středočechů Janás, Komínek a Růžička.

Borcům v oranžovomodrých dresech aplaudovalo více než sedm set diváků, lepší závěr nemohl tenhle zpackaný ročník mít.

Přitom začátek znovu patřil soupeři. Řisuty začaly na Zimním stadionu Václava Nedomanského skvěle a díky dvěma brankám Ondřeje Sýkory vedly po první třetině 2:0.

Jenže Buldoci vůbec nezachytili vstup do druhé části, hned dvakrát inkasovali ve vlastní přesilovce a o slibný náskok trestuhodně přišli.

Řisuty si tím prohrály nejen zápas, ale vlastně i celou sezonu a dost možná klubovou budoucnost.

I když si Středočeši vzali v prostřední části Náprstkem vedení zpět, povětšinu času se spíše bránili.

Hodonín protivníka tlačil, útočil, ale střelecky se soužil. Domácí nakopla vyrovnávací trefa Pchalina na začátku třetí třetiny.

Závěr byl emotivní, strhující. Řisuty měly rovněž šance, ale Drtiči šli za výhrou daleko víc. Napínavý záchranářský mač rozsekl v čase 54:13 David Janás. Hodonínským hrdinou je ale především Tomáš Komínek, který v rozhodujícím zápase zaznamenal čtyři body a celkově získal ve čtyřech duelech play out neuvěřitelných osmnáct bodů!

Hlavně díky nejproduktivnějšímu hráči se na Slovácku slaví záchrana druhé ligy, Řisuty naopak smutní, do kraje sestupují po dlouhých sedmnácti sezonách.

OHLASY PO VÝHŘE NAD ŘISUTY



Trenér Tibor Janás (SHK Drtiči Hodonín): „Dnešní zápas, který rozhodl o všem, nemá smysl rozebírat. Byl to boj o každý metr ledu a jsem rád, že jsme to strhli na svou stranu. Řisuty hrály tvrdě a zbytečně nedisciplinovaně. My jsme uhráli baráž, ale neděláme z toho žádné extra závěry. Jsem hlavně rád, že tenhle tám o čtrnácti klucích to ustál, odedřel a odbojoval a licenci zachránil. Co bude dál, je ve hvězdách, ale to teď není důležité. Sezona byla náročná. Týmem prošlo kolem pětačtyřiceti hráčů, což je neskutečné číslo . Potýkali jsme se zraněními, nemocemi. Tým poslední čtyři měsíce dohrával v patnácti lidech. Vím, že nám i na našem zimáku nepřály „surikaty a krtci i z řad těch, kteří vždy byli jen u korýtka a chrochtali. Díky pánoví, právě vy jste byli mou motivací to zachránit. Pro kluky z týmu jste byli elektrizující hnací motor. SHK zůstává druholigové i díky fanouškům, kteří při nás stáli. Poděkovat musím všem lidem, kteří nás podporovali. Všem se nám obrovsky ulevilo. Celou sezonu jsme hráli naspodu tabulky. Těžko se pracovalo, lidé nás odsuzovali. V prosinci se ale tady vytvořila skvělá parta, která táhla za jeden provaz. Měli jsme jenom tři lajny, což je na druhou ligu málo. Kluci ale podali heroický výkon. Věřili jsme, že v baráži druhou ligu zachráníme, což se nám povedlo. Jsme moc rádi, že jsme to dokázali a nejsme ti, kdo sestoupil. Klukům chi opravdu moc poděkovat, odvedli maximum. Věřím tomu, že pokud bychom byli kompletní, tak jsme hráli play-off a toto bychom nemuseli řešit. Děkuji hráčům za celou sezonu.“



Útočník Tomáš Komínek (SHK Drtiči Hodonín): „Jsem nadšený. Ze srdce nám všem spadl obrovský kámen. Ta rána je slyšet snad až v Brně, kde bydlím. Zápas rozhodla naše vůle, ale i hokejovost. Proti Řisutům jsme byli celý zápas lepší, soupeře jsme neustále tlačili, byli u nich. Bohužel jsme dostali tři blbé góly, ale ve třetí třetině jsme ukázali obrovskou bojovnost, velké odhodlání a zaslouženě výsledek otočili. Smekám před celým týmem.“