Hráči na prvním tréninku

Brankáři: Martin Holík, Ondřej Dolíška, Nir Tichon

Obránci: David Polesný, Jiří Kališ, Ľubomír Škápik, Štěpán Kučera, Patrik Zeman, Ondřej Šmach (volno), Dominik Směřička, Jakub Němec, David Rapant

Útočníci: Aleš Dufek, Erik Hložánek, Vojtěch Krejčiřík, René Marek, Jan Matějka, Robin Medek, Adam Popelka, Jakub Sajdl, Denis Malík, Jan Štědrý, Filip Mrava, Matej Pisarovič

V sezoně by chtěl mít k dispozici dvacet hráčů a tři brankáře. Sestava slováckého celku se ale teprve začíná formovat.

Z úspěšné party, která ovládla Krajskou ligu jižní Moravy a Zlínska a zvládla rovněž baráž o druhou ligu, zůstali v týmu pouze obránci Martin Dufek, David Polesný a útočníci Aleš Dufek, Tom Polák a Jakub Sajdl.

Vedení klubu navíc stále jedná s kapitánem Petrem Pešem. Hodonínská legenda zvažuje konce hráčské kariéry, podle informací Deníku by ale měla dál pokračovat. „Bude to asi ještě chvilku trvat, ale pevně doufám, že se nakonec rozhodne v náš prospěch,“ zůstává Křivinka optimistou.

Zdroj: Libor Kopl

S Pešem by si mohl v Hodoníně zahrát i některý z nováčků. Zahajovací jednotku absolvovali třeba brankáři Dolíšek a izraelský reprezentant Tichon, obránci Jakub Němec s Davidem Rapantem nebo útočníci Denis Malík, Jan Štědrý, Filip Mrava a Matej Pisarovič.

Své místo v prvním týmu Baníku se pokusí vybojovat také opora SHKM minulých sezon, obránce Dominik Směřička.

Novými tvářemi jsou zadáci Jiří Kališ, Štěpán Kučera, Ľubomír Škápik, Erik Hložánek, Vojtěch Krejčiřík, René Marek, Robin Medek nebo Adam Popelka.

Největší posilou je někdejší extraligový obránce Ondřej Šmach, který sledoval své nové parťáky v civilu ze střídačky, od kouče Křivinky dostal na začátek ještě volno.

Po ledě se naopak už proháněl Jan Matějka. Zkušený útočník se do Hodonína vrátil po třech letech. „Zlákalo mě sem jednání s Martinem Vyrůbalíkem, které bylo na úrovni,“ říká zlínský odchovanec. Třiatřicetiletý centr loňskou sezonu strávil v Kroměříži, ve finále krajské ligy tak narazil i některé současné spoluhráče.

„Doufám, že nám to půjde podobně a budeme ostatním týmům důstojným soupeřem. Já chci vyhrávat a být nahoře,“ říká odhodlaně Matějka.

Na sezonu se těší. Ve druhé lize už nosil dres Přerova, Prostějova, Šumperku, Vsetína, Uherského Hradiště, Poruby, Valašského Meziříčí i Hodonína, kde prožil dva vydařené roky. Teď bude nastupovat pod jiným vedením, v novém klubu. „Letos bude mít druhá liga kvalitní úroveň a možná i proto jsem tady. Láká mě to,“ přiznává.

„I když budou mít jiné týmy větší kvalitu než my, tak věřím, že to nahradíme bojovností, srdcem, týmovostí a dalšími atributy. Sám ale nevím, co od toho čekat. Třeba budeme tak výborní, že nám ostatní nebudou stíhat,“ směje se.

Jihomoravané budou trénovat každý pracovní den. Týdenní dril jim zpestří přípravná utkání. „Letos je příprava extrémně dlouhá. Svaz totiž posunul začátek soutěže na konec září, takže času nachystat se máme dost,“ ví Křivinka. „Začneme klasicky naplno a postupně budeme přidávat,“ přidává s úsměvem.

Hodonínští hokejisté mají naplánováno celkem sedm přípravných utkání, čtyři z nich absolvují Jihomoravané před svými fanoušky. Poprvé se domácímu publiku představí ve čtvrtek 18. srpna proti Havlíčkovu Brodu, o týden později na svém ledě přivítají Vyškov a sérii tří domácích přípravných duelů zakončí v úterý 30. srpna zápas proti Žďáru nad Sázavou.

Poslední domácí střetnutí v přípravě nabídne srovnání s druhou nejvyšší slovenskou soutěží, v pátek 9. září dorazí nedaleká Skalica.

Celou přípravnou fázi ale zahájí Křivinkovi svěřenci v úterý 9. srpna ve Vyškově. Dále pak na Baník čeká odveta na ledě Havlíčkova Brodu (6. září) a v generálce na ligové boje se zeleno-černí představí v úterý 20. září ve Velkém Meziříčí.

Do nové sezony vstoupí slovácký celek až ve středu 28. září domácím duelem se Žďárem nad Sázavou. Základní část, která bude mít 44 kol a každý z týmů v ní stihne odehrát přesně čtyřicet utkání, končí ve středu 8. března 2023.