Hosté z Vysočiny byli produktivnější, využili své šance a po čtyřiceti minutách vedli o tři góly. Slovácký celek sice góly Janáse a Růžičky zápas zdramatizoval, v závěru sahal po bodu, ale na prodloužení ani při dlouhé power-play nedosáhl.

„Soupeři gratuluji k vítězství. Potvrdil roli favorita a odváží si tři body. Určitě jsme nebyli horším týmem, bohužel neproměňování šancí nás stálo lepší výsledek. Pokud útočníci nezjednoduší svoji práci na ledě, nebudeme důrazní v brankovišti, nebudeme chodit před bránu na clonu a tečování puku, tak body sbírat nebudeme. V předbrankovém prostoru to bolí, ale právě v něm se rozhodují zápasy,“ uvedl domácí trenér Tibor Janás.

Drtiči nastoupili do středečního utkání s Velkým Meziříčím i s mladým ruským útočníkem Timofejem Alexandrovičem Giatsintovem v sestavě. Osmnáctiletý hokejista prošel mládeží CSKA Moskva, naposledy hrál za dorost Atlantu Mitišči. Trenér Janás jej zařadil do třetí formace s Dobšou a Janečkem.

Hodonínští začali náporem, ale Romančík, Dobša ani Podlaha v zakončení neuspěli.

Velké Meziříčí postupně vyrovnalo hru, začalo se rovněž tlačit do zakončení. Domácí tým první oslabení po Miklíkově faulu přečkal, ale v 11. minutě inkasoval, když se prosadil Horký.

V 15. minutě byl za vražení na hrazení vyloučen na pět minut plus do konce utkání hostující Křenek, Drtiči ale zákrok na Podlahu nepotrestali. V dlouhé přesilovce sice protivníka zmáčkli, v náporu byli několikrát blízko vyrovnání, ale puk za výtečného gólmana Judu neprotlačili.

Navíc po chybě v rozehrávce podruhé inkasovali. Domácí obraně ujel Juráň, jenž s přehledem upravil na 0:2.

Jihomoravané se v prostřední části snažili vrátit do zápasu, proti kompaktnímu a velmi dobře bránícímu soupeři se ale těžko prosazovali. Snížit mohl Rozsahegyi, po úniku ale střílel jen do připraveného gólmana.

V závěru druhé třetiny byl za hru vysokou holí vyloučen hostující Rozmarín, slovácký celek se ale o výhodu jednoho hráče na ledě špatným střídáním připravil a šel rovněž do čtyř.

Drtiči se snažili, kontaktní gól ale nepřicházel. Dobša trefil břevno, další střely pochytal gólman Juda.

Velké Meziříčí hrálo poctivě, chytře a nekompromisně trestalo nedůslednost protivníka. Čtrnáct sekund před druhou sirénou dodal hostům z Vysočiny klid třetí trefou Strnad.

Hotovo ovšem nebylo. Hodonín vrátil do hry o body hned v úvodu závěrečné části Janás, který se zblízka prosadil po přihrávce Pohla.

Vzápětí Růžička zasunul kotouč do odkryté branky, rozhodčí Blaha ale chvíli předtím pískl a přerušil hru, takže gól neplatil.

Následně šli hosté do čtyř, ale v oslabení zase zhrozili. Tomáš Střecha ale svůj únik nedotáhl.

Drtiči nic nevzdávali, rvali se až do konce. Komínek sice zblízka puk do sítě neprocpal, Růžička už byl v 50. minutě šťastnější a bylo to jenom o gól.

Hodonínští hokejisté v závěru sahali po vyrovnání, na vyrovnání už ale nedosáhli. Závěr zpestřila bitka domácího beka Fišery s hostujícím kapitánem Ambrožem, na výsledku 2:3 se ale nic nezměnilo.

Další zápas sehrají hodonínští hokejisté v sobotu v Novém Jičíně.

2. hokejová liga, skupina východ, 6. kolo -

SHK Drtiči Hodonín - HK Velké Meziříčí 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Branky: 42. Janás (Hohl), 50. Růžička (Komínek) – 11. Horký, 18. Juráň, 40. Strnad (Střecha). Rozhodčí: Blaha – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 3:5, navíc Křenek (Velké Meziříčí) 5+K.O. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 493. Průběh zápasu: 0:3, 2:3.

Hodonín: Kubáň (Martinčík) – Uhříček, Gabrhelík, Hefka, Tomáš Dřímal, Hohl, Fišera, Miklík, Sedláček – Podlaha, Romančík, Rozsahegyi, Tadeáš Dřímal, Komínek, Lekeš, Janeček, Balán, Janás, Růžička, Dobša, Giatsintov. Trenér: Janás.

Velké Meziříčí: Juda (Šťourač) – V. Burian, Slabý, Báňa, P. Vlašín, M. Burian, Kochánek, Ambrož – Rozmarín, Barák, Maštera, Juráň, Křenek (A), Malec, Strnad, F. Střecha, Horký, T. Střecha, M. Vlašín, Vedral. Trenér: Vejmelka.