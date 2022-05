Play-off extraligy žen ve stolním tenisu: 1. finále: SKST PLUS Hodonín – TT Moravský Krumlov 5:1

Výsledky: Ševčíková – Bálintová 1:3 (7,-8,-7,-12), Partyková – Černavskaja 3:0 (8,2,9), Grofová – Petrovová 3:0 (5,7,14), Partyková – Bálintová 3:1 (7,-4,7,4), Ševčíková – Petrovová 3:0 (4,3,8), Grofová – Černavskaja 3:2 (10, 7, -10, -4, w.o.).

Další program finále play off

2. utkání: TT Moravský Krumlov – SKST PLUS Hodonín (sobota, 21. května v 18.00)

Případné 3. utkání: SKST PLUS Hodonín – TT Moravský Krumlov (pátek 27. května v 18.00)

„Utkání samozřejmě hodnotím velmi kladně. Všechny holky zahrály fakt dobře. Myslím, že jsme se potkali s lepší formou než soupeř. I když jednotlivé zápasy byly poměrně vyrovnané, celkově jsme to zvládli relativně v klidu, 5:1 je dobrý výsledek,“ říká hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Jihomoravští rivalové nastoupili do prvního finále v očekávaných sestavách, ani průběh zápasu diváky v hale nepřekvapil.

Na začátku střetnutí zaváhal jen domácí obranářka Ševčíková, které podlehla maďarské reprezentantce Bálintové 1:3 na sety.

„Bálint je jejich jednička, takže to není až tak velké překvapení. V základní části si obě hráčky připsaly po jedné výhře. Bernadett to do obrany relativně umí, takže pro Markétu je s ní vždycky těžký zápas,“ říká Mikeska.

Jeho tým už ale soupeři žádný další bod nepustil. Dvě výhry si připsala Polka Partyková i Grofová, jednou se radovala i obranářka Ševčíková.

Utkání skončilo zajímavou koncovkou, kdy v pořadí šestá dvouhra mezi Grofovou a Ruskou Černavskou byla velmi vyrovnaná, zatímco následující souboj mezi Partykovou a Petrovovou, přestože začala o pár minut později, byla jasnou záležitostí domácí hráčky, která vyhrála 3:0.

Hostující trenér Jindřich Bíla ale za stavu 2:2 a 7:6 pro Grofovou duel s Černavskou skrečoval ve prospěch hodonínské hráčky. „Tohle je zkrátka play off hrané na dvou stolech,“ nedělal z toho vědu Mikeska.

Gajošová opouští hodonínský hokej, práva na druhou ligu převedla do Vyškova

Odveta je na programu za týden v sobotu 21. května v Moravském Krumlově.

Hodonín nechce sérii protahovat, hrát doma už nechce. „Chceme to zvládnout už tam,“ říká Mikeska.

Dobře ale ví, že slovácký celek čeká na Znojemsku těžší bitva.

„V Moravském Krumlově je o dost menší hala, místa je tam méně než u nás, takže se na to musíme dobře nachystat. Navíc Krumlov budou podporovat fanoušci, bude tam ještě větší hluk než tady,“ očekává hodonínský kouč.