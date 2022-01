Trenér Hodonína Tibor Janás litoval hlavně neproměněných šancí v první třetině a nepovedeného závěru prostřední části.

„Nový Jičín hrál to, co potřeboval. Ve třetí třetině potvrdil roli favorita a dvěma góly utkání rozhodl. Přitom v první třetině jsme měli několik příležitostí ke vstřelení branky, ale žádnou jsme neproměnili. Ve druhé třetině jsme gólem Levického a pěkné střele Hložánka odskočili do trháku. Bohužel čtyři sekundy před koncem druhé třetiny jsme při hře v oslabení obdrželi kontaktní gól, což byl zlomový okamžik celého utkání. Hosty branka nastartovala,“ je přesvědčený.

„Soupeři gratuluji k výhře. Dnes jsme si body za závěrečnou část zápasu nezasloužili,“ dodal zklamaně.

Drtiči v závěru ztratili vedení 2:0, Novému Jičínu podlehli i počtvrté v sezoně

Hodonínští hokejisté vyšli po třech zápasech bodově zase naprázdno. Vítězný gól vstřelil v čase 57:11 hostující útočník Jiří Zdeněk.

Slováckému celku trefy Levického a Hložánka nestačily, před vlastním publikem prohrál poprvé od dvacátého listopadu a v tabulce zůstal s velkým odstupem poslední.