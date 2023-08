Hokejistům druholigového Hodonína úterní přípravný duel na ledě Skalice vůbec nevyšel. Baník prohrál s tradičním slovenským rivalem 1:8. Hrozivý debakl neodvrátila ani troje hráčů Zlína, se kterým se vedení slováckého klubu dohodlo na vzájemné spolupráci.

Hokejisté Hodonína ve třetím přípravném zápase podlehli Skalici 1:8. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Za Hodonín ve skalické Esmero aréně nastoupil dvacetiletý obránce Tadeáš Talafa i čtyřiadvacetiletí útočníci Zdeněk Sedlák a Atte Huhtela, v úterním duelu se ale hokejisté zlínských Beranů příliš neukázali.

„Není to ale rozhodně tak, že tito hráči budou hrát celou sezonu u nás, Zlín nám je na zápas ve Skalici zapůjčil proto, že jejich A-tým hraje až ve čtvrtek,“ upozorňuje manažer Baníku Martin Vyrůbalík.

Někdejší kapitán Olomouce je ale rád, že se hodonínským činovníkům podařilo s vedením Beranů spolupráci navázat. „Věřím, že bude pro oba týmy prospěšná a že se bude v budoucnosti dál prohlubovat,“ přeje si Vyrůbalík.

V Hodoníně už nepokračuje dvacetiletý obránce Daniel Mikulec, který na vlastní žádost svou zkoušku v Baníku ukončil. Kromě obránců Matěje Bílka a Davida Polesného ve třetím přípravném utkání nastoupili všichni hráči aktuálního základního kádru Baníku.

V dresu Skalice se představili i bývalí Drtiči Petr Obdržálek s Ľubomírem Škápíkem, na Záhoří nově působí Roman Pšurný, Juraj Jurík či Adrián Sloboda, pokračují ale i opory Martin Hujsa s Michalem Šátkem.

Jejich kvalita se nakonec v zápase projevila, hosté odjeli domů s výpraskem.

„Pro nás to byl dobrý přípravný zápas. Hodně se bruslilo, na rozdíl od soupeře nám to tam i napadalo. I Hodonín si ale vypracoval spoustu šancí, nás ale podržel brankář. Jsem rád, že kluci utkání odehráli s chutí. Důležité bude, aby nám to vydrželo,“ přeje si kouč Skalice Michal Ružička.

Bezbrankové skóre vydrželo v Esmero areně jen do poloviny první třetiny. Nejprve potrestal chybu hodonínského obránce Pšurný, který nadvakrát překonal Dolíšku, o 24 vteřin později zdvojnásobil vedení Skalice Šátek.

Baník se oklepal i díky přesilovce si vypracoval šance, ale v zakončení se trápil.

Fotbalisté Hodonína odehrají duel s Karvinou netradičně v Mutěnicích

Naopak domácím to tam dál padalo. Čtyři minuty po přestávce překvapil Dolíšku střelou z úhlu Petr Obdržálek. Následně chyboval na modré čáře Sedláček a Jurík po přihrávce Obdržálka přidal čtvrtou branku Skaličanů.

Ve 29. minutě minutě po vyhraném buly v obranném pásmu obrana Baníku opět chybovala a Kočka zvyšoval už na 5:0.

Baník sice v početní výhodě po trefě Mikuly výsledek zkorigoval, jenže v pokračující hodonínské přesilovce pak přišel další kiks v obraně SHKM a Šátek v oslabení přidal svou druhou trefu. V poslední vteřině druhé části pak do rozhozené obrany SHKM najel z druhé vlny Škápik, bývalý bek zeleno-černých uzavřel druhou třetinu gólem na 7:1.

Kanonádu zakončil v úvodu závěrečné části Kočka.

Hokejisté Hodonína další zápas sehrají v pátek 1. září, kdy na Zimním stadionu Václava Nedomanského vyzvou Trnavu.

Přípravný hokej -

MHKM SKALICA - SHKM BANÍK HODONÍN 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Pšurný (Obdržálek), 11. Šátek (Pšurný, Škápik), 24. Obdržálek (Jurík, Búlik), 27. Jurík (Obdržálek), 29. Kočka (Balát), 36. Šátek (Pšurný), 40. Škápik (Janáč, Kuba), 42. Pšurný (Sloboda) - 35. Mikula (Sedlák). Vyloučení: 7:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely: 36:28. Diváci: 310. Průběh utkání: 5:0, 5:1, 8:1.

Skalica: Irsák (Bernát) - Věntus, Sloboda, Sakmár, Škápik, Drápal, Janík, Jombík, Polák - Jurík, Búlik, Obdržálek - Hujsa, Pšurný, Šátek – Janáč, Kuba L., Kotvan - Balát, Fungáč, Kočka. Trenér: Michal Ružička.

Hodonín: Dolíška (Piták) – Švejda, Němec, Vyrůbalík, Rauš, Mikula, Talafa, Sedláček T. – Sajdl, Dufek, Novák – Dobiáš, Weintritt, Bachánek – Sedlák Z., Huhtela, Kuba M. – Laciga, Štedrý, Krejčí. Trenér: Aleš Bachánek.