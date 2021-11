I když oba týmy dělí v tabulce východní skupiny druhé ligy dvacet bodů, už první vzájemný zápas na severu Moravy ukázal, že se Drtiči nemusí soupeře bát. Pokud naváží na předcházející tři duely, ve kterých bodovali, mají šanci i proti rozjetým Ďáblům. Atraktivní utkání 15. kola začíná na Zimním stadionu Václava Nedomanského v sedmnáct hodin.

Slovácký celek i na začátku listopadu sužuje rozrůstající se marodka. Minulý zápas z různých důvodů vynechali Kubáň, Fišera, Romančík, Růžička, Hložánek, Hohl, Rózsahegyi či Podlaha.

Vedení klubu však dokázala na početné ztráty reagovat a na soupisku dopsala další dvě jména. Zatímco devatenáctiletý zlínský útočník Dan Handl nastoupil za Drtiče již ve středu, zkušeného slovenského obránce Ľubomíra Škápika čeká obnovená premiéra v oranžovomodrém dresu v sobotu právě proti Novému Jičínu.

„V dalším utkání hostíme lídra tabulky. Nový Jičín má zkušený tým, je na vítězné vlně a poráží jeden mančaft za druhý. My jsme naposledy přivezli cenný bod z Velkého Meziříčí, kde jme hráli bez pěti až šesti zkušených hráčů, o to víc si výsledku ceníme,“ říká hodonínský trenér Tibor Janás.

Nyní to ale budou mít Drtiči ještě těžší. „Ďáblové využijí každé naší nepozornosti nebo nedůsledné hry, aby utkání rozhodly. Pokud ale podáme disciplinovaný výkon, máme šanci na úspěch. Hosté jsou ale jednoznačným favoritem a my uděláme maximum proto, aby body zůstaly doma,“ slibuje Janás.

O sestavě zatím jasno nemá, rozhodovat se bude až v den sobotního utkání podle zdravotního stavu hráčů. „Kdo bude jen trochu zdravý, aby mohl jít do zápasu a moct mužstvu, nastoupí,“ říká Janás.

Nový Jičín letos prožívá výtečnou sezonu. Ďáblové zvládli i středeční derby s Kopřivnicí. Velkého rivala před vlastním publikem jasně přehráli 5:0 a upevnili si pozici v čele tabulky. Skvělým výkonem se blýskl hlavně domácí brankář Daniel Šimonů, který zlikvidoval všechny střelecké pokusy soupeře a připsal si čisté konto.

„Věděli jsme že nás čeká těžké utkání, ale byli jsme na to dobře připraveni. Kopřivnice má kvalitní mančaft, to je bez debat, ale my jsme opravdu začali perfektně v obraně, podržel nás ze začátku Danek (Daniel Šimonů), který tam měl pár důležitých zákroků a těší mě, že jsme to zlomili v přesilovkách nebo že jsme dali dva góly v přesilovkách a potom jsme to už zahráli zkušeně. Nikam jsme se nehonili udrželi jsme vzadu nulu a čekali jsme na brejky a to nám vyšlo,“ hodnotil další povedený duel trenér HK Nový Jičín Kamil Gebauer.

Hostující kouč Jaroslav Kofroň se naopak fanouškům za předvedený výkon a hlavně výsledek veřejně omluvil. „Z naší strany to byl nejhorší zápas této sezóno. Plno individuálních chyb a neproměňování šancí, je náš velký problém. Blahopřeji domácím k vítězství,“ dodal zklamaně Kofroň.