Hokejisté Znojma budou hlavními favority druhé ligy.Zdroj: Deník/Lubomír Budný

ORLI ZNOJMO. Hlavní tahák druhé ligy, na něhož se každý hodlá vytáhnout. Ambiciózní klub postavil profesionální tým s jediným cílem - postoupit do Chance ligy. Ústředními tvářemi mužstva a celé soutěže jsou Jan Hruška, jenž ještě v minulém ročníku patřil k nejproduktivnějším hráčům extraligových Vítkovic, a kapitán Tomáš Svoboda.

V přípravě Orli naznačili svou sílu, když prohráli jediný z šesti zápasů. V odvetě podlehli prvoligové Třebíči 2:3 po samostatných nájezdech, v prvním klání přitom soupeře z vyšší ligy porazili 4:1. „Výsledky byly dobré. Pořád ale nevidím tvář týmu, jakou chceme. Je potřeba, aby si tým ještě více sedl. Obranná fáze zatím převyšuje útočnou. Chceme, aby hokej byl více dopředu, padalo více branek a měli jsme větší pohyb. U nás nám vyhovuje velké hřiště, kde máme větší prostor na kombinace, takže toho musíme využívat, " burcoval trenér družstva Jiří Beroun.

Hlavním rivalem v boji o čelo tabulky by měl být Znojmu neméně ambiciózní Havířov, jenž se hodlá po jarním sestupu co nejrychleji vrátit do Chance ligy. Orli vstoupí do nové sezony sobotním duelem na ledě Valašského Meziříčí, který startuje v pět hodin odpoledne.