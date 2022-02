Drtiči se pokusí po třech nezdarech zase vrátit na vítěznou vlnu, proti favorizovaným Bobrům to však budou mít velmi složité. Ve středu se ale přesvědčili, že s Valašským Meziříčím jde hrát rovnocenná partie, rvát se o body.

„V sobotu zajíždíme k odvetě k Bobrům a jedeme s chutí a v klidu. Doma jsme proti lídrovi, který neohroženě kráčí za prvenstvím ve skupině, sehráli dobrý zápas. U nás se situace ohledně zraněných hráčů nemění. Je to nekonečně stejná písnička už od srpna. Neustále nám někdo chybí, nehraje. Bereme to jako realitu. Máme úzký kádr, ale zase všichni kluci, kteří tu jsou, tak jsou bojovnici a od prosince dřou,“ chválí svěřence Janás.

„Po čistkách v týmu patříme k nejlepším, bohužel bodová ztráta z úvodu sezony nás stále pronásleduje, ale jedeme do ValMezu uhrát příznivý výsledek a pokusit se bodovat. Základní část končí zhruba za tři týdny a my chceme mít co nejlepší pozici pro případnou baráž,“ říká Janás.

Na marodce i nadále zůstávají obránci Miklík s Hohlem, nejistý je start ruského beka Pchalina. „Uvidíme dnes po tréninky, jaká bude jeho stav. Pavel má po tvrdém hitu soupeře zlomený nos, takže záleží hlavně na něm, jak se bude cítit,“ dodává.

Bobři ve 36 odehraných zápasech získali celkem 73 bodů, což je vyhouplo na první příčku východní skupiny s poměrně bezpečným osmibodovým náskokem před druhým Novým Jičínem, který má ale k dobru dva duely.

Bobři těsně před play-off posilovali v obranných řadách, kde se objevil přerovský Matyáš Gréč. Ten působí u Zubrů již několik let, v Chance lize nastoupil celkem k sedmi utkáním.

V letošní sezóně obléká převážně dres juniorky Zubrů. Zde má na obránce velice dobrá čísla, ve 23 utkání zaznamenal 27 bodů za 2 góly a 25 nahrávek. Do prvního zápasu ve Valmezu nastoupil již v sobotu proti Kometě Brno B.

Jiří Goiš již nějakou chvíli vypomáhá Zubrům při jejich utkání ve druhé nejvyšší soutěži. Aktuálně je vše domluveno tak, že bude působit nadále v Přerově, nejpozději ve vyřazovacích bojích by ale měl být Valašskému Meziříčí k dispozici.

Valaši v poslední možný den ohlásili novou akvizici do útoku. V rámci střídavých startů může ve zbytku sezóny v modrobílém dresu nastupovat útočník Daniel Klímek ze sousedního Vsetína.

Po zápase s Kopřivnicí oficiálně naopak skončily střídavé starty brankáři Lukáši Danečkovi. Další důležitou zprávou je, že při širokém kádru prvoligového Vsetína absolvují tréninky s Bobry útočník Jakub Apolenář a bek David Vosátko, kteří jsou zde na střídavé starty taktéž a k dispozici by měli být trvale až do konce letošního ročníku.

Velkou formou se nyní může pochlubit forvard Lukáš Finsterle. Ten doposud nasbíral 37 bodů (13+24), stačilo mu na to pouhých 27 utkání a nyní tak vede kanadské bodování Bobrů. Pro porovnání, jeho maximum mezi dospělými je ze sezóny 18/19, kdy v barvách Hodonína nasbíral 23 gólů a na 18 jich nahrál. Od dosažení jej tak dělí pouhé čtyři body.

Velkou sílu mají Bobři v bráně. David Sachr se řadí mezi nejlepší brankáře 2. ligy - Východ (17 utkání - 1,9 % inkasované branky na zápas), Jiří Slovák je v této tabulce na pátém místě (14 utkání - 2,5 inkasované branky na zápas).