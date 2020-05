Pětadvacetiletý útočník strávil už minulou sezonu ve Francii, kde nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži za tým Les Remparts de Tours a stal se nejproduktivnějším hráčem mužstva, když v devatenácti zápasech základní části zaznamenal šest branek a dvacet asistencí. (6+20). Urostlý forvard zůstane v zemi galského kohouta i v příští sezoně, nastupovat bude ale za Korzáry z Dunkerque.

Někdejší talent českého hokeje přitom ještě před pár lety pomýšlel na lepší soutěže. Už jako patnáctiletý zamířil z Hodonína do Třince, v jehož dresu později odehrál víc než stovku extraligových zápasů. Po startu na mistrovství světa do dvaceti let jej v roce 2015 dokonce draftoval špičkový tým KHL – Avangard Omsk. Jenže svůj potenciál i vinou častých zranění a několika operací nedokázal naplnit. Před odchodem do Francie hrál Růžička ještě v Hodoníně druhou ligu. I s play off nastoupil do 36 utkání a byl s 48 body za 16 gólů a 32 asistencí druhým nejproduktivnějším hráčem týmu za Dominikem Matulou.