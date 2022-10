„Selhali jsme v první části. Nedařilo se nám vůbec nic, prostě jsme to prospali. Náš tlak přišel až příliš pozdě. Soupeř si utkání zkušeně pohlídal,“ uvedl trenér Baníku Radko Křivinka.

Valaši předčili protivníka především v pohybu, důrazu a nasazení. „Soupeř byl v první polovině utkání téměř u každého kotouče dřív. Hosté byli rychlejší, důraznější. Dominovali před oběma brankami,“ prohlásil.

Domácí naopak jakoby na ledě neexistovali. „Když jsme byli v útočné pásmu na puku, chyběl nám hráč před bránou, kde by se nechal osekat, ale odvedl by tam černou práci. To mi tam chybělo,“ říká Křivinka.

Valaši šli naopak do soubojů po hlavě, nebáli se schytat ránu. Prostě byli na utkání lépe nachystaní, namotivovaní. „Tím, že jsme ve středu stáli, tak jsme se na zápas v Hodoníně celý týden připravovali. Taktika byla jasná. Chtěli jsme domácí beky co nejvíc napadat, forčekat, protože soupeř je lepší v útoku než v obraně,“ míní hostující kouč Lukáš Plšek.

Bobrům se aktivní a odvážná hra dařila. „V první třetině jsme měli spoustu vybojovaných puků, dali jsme dva góly,“ pochvaloval si Plšek.

Jeho tým si ale duel na chvíli zkomplikoval zbytečnými vyloučeními. „Hodonín se dostal do zápasu gólem na 2:1, ale jelikož jsme hráli na čtyři lajny a kluci byli odpočatí, fyzicky jsme to zvládli na jedničku,“ těší Plška.

„Kluci po přípravě ukázali, že mohou hrát s kýmkoliv. Jsem rád, že jsme navázali na dobrý výkonem se Znojmem a máme první body,“ raduje se bývalý gólman Vsetína a právě Bobrů.

Baník se v zápase musel obejít bez nemocného obránce Davida Rauše. V pozici sedmého beka tak byl do zápasu připraven osmnáctiletý Viktor Běhůnek. Do branky se postavil Ondřej Dolíška a na křídlo první formace kapitán Jakub Sajdl, jehož zranění ze závěru zápasu s Plameny nebylo až tak vážné.

Hokejisté Hodonína před sebou nyní mají dva venkovní duely. Ve středu se Peš a spol. představí v Havlíčkově Brodě, za týden pak hrají v Novém Jičíně.

2. hokejová liga, 3. kolo -

SHKM Baník Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Peš (Šmach), 51. Medek (Charvát, Kališ) – 11. Holiš (Vavřík), 11. Báchor (Liss), 22. Kozubík (Báchor, Vávra), 27. Kozubík (Pětník, Báchor), 32. Andris (Křivohlávek, Holiš). Rozhodčí: Čech - Jurčík, Peluha. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Střely: 34:29. Diváci: 741. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:5, 2:5.

Hodonín: Dolíška (27. Holík) – Polesný, Šmach, Škápik, Němec, Kučera, Kališ, Běhůnek V. - Sajdl, Peš, Hložánek - Krejčiřík, Matějka, Popelka - Dufek, Charvát, Medek - Bartes, Štědrý, Krejčí. Trenér: Radko Křivinka.

Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) - Liss, Ďurkáč, Gabrhelík, Sviták, Báchor, Holiš, Kamas - Bachánek, Stodůlka, Martinec, Vavřík, Andris, Kozubík, Vávra, Fencl, Tarnoczy, Pětník, Kuchařík, Křivohlávek. Trenér: Lukáš Plšek.