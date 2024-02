Baník v derby nasázel Vyškovu šestku. Luža dal hattrick, kouč chválil gólmana

Střelecký koncert. Hodonínští hokejisté umí vyzrát na favority, potvrdili to i ve středečním duelu jedenačtyřicátého kola východní skupiny druhé ligy. Před téměř tisícovkou diváků porazili na domácím ledě 6:2 favorizovaný Vyškov. „Klukům patří velký dík, odbojovali to, Pity zachytal výborně. Hráli jsme, co jsme chtěli, podle toho zápas dopadl,“ zhodnotil výhru hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubovou televizi.

Hodonínští hokejisté (v černém) porazili Vyškov 6:2. | Foto: SHKM Baník Hodonín/Adam Krátký