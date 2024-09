První body v nové sezoně. Ve třetím kole východní skupiny druhé ligy se hodonínští hokejisté dočkali první výhry, ve středu na domácím ledě porazili v jihomoravském derby Techniku Brno 2:1. „Byla tam obrovská nervozita, šlo poznat, že jsme prohráli první dva duely, kde nám to nešlo. Chtěli jsme hrát takový hokej, abychom to doma urvali, musím kluky pochválit, protože bojovnost tam opravdu byla,“ řekl hodonínský kouč Aleš Bachánek pro klubový web.

SHKM potřebovalo poprvé bodovat, proto vsadilo na defenzivnější styl hokeje. „Věděli jsme, že je nepřestřílíme, nemohli jsme otevřít hru, aby nám tam neujeli a dali gól. Hráli jsme zezadu na to, abychom urvali tři body. Kluky bych fakt strašně moc pochválil, musíme se od toho odrazit,“ hlásil lodivod.

Zároveň uklidnil fanoušky, že v dalších domácích zápasech se bude Hodonín prezentovat ofenzivnějším stylem. „Nechceme doma jen bránit, budeme hrát útočná hokej, ale potřebovali jsme body k tomu, abychom se zvedli,“ vysvětlil Bachánek změnu taktiky.

Pod první výhrou se podepsal skvělým výkonem i nový brankář Michael Schnattinger, který poprvé nastoupil od první minuty. „Dvakrát chytal třetí třetinu a odchytal ji dobře, Dominika jsme chtěli trošku uklidnit, protože dostal nějaké góly, aby to nedostal do hlavy. Schnaty chytal fantasticky, je to super gólman, jsem rád že je tady,“ chválil gólmanskou posilu.

Hodonín poslal do vedení ve druhé třetině Dominik Luža. Technika srovnala na začátku závěrečné desetiminutovky, vítěznou branku však vstřelil dvě a půl minuty před koncem Adam Bachánek, který si v zápase připsal i asistenci na první gól. „Neděláme z toho tragédii, hokej takový někdy je. Musíme dál pracovat na zakončení, herní projev mužstva už se mi líbí,“ pravil po porážce hostující trenér Martin Stloukal.

Podle jeho slov Brňané doplatili na nevyužité příležitosti. „Troufnu si říct, že jsme byli lepší, ale nedokázali jsme využít vytvořené šance. Měli jsme i smůlu, naopak soupeř měl štěstí, jestli jsem to správně počítal, tak jsme nastřelili čtyřikrát tyčku. Na krásu se nehraje, hraje se na góly, dali jsme jen jeden, proto jsme prohráli,“ dodal.

Technice patří po třech kolech se třemi body osmé místo a v dalším zápase v sobotu od šesti hodin večer přivítá Opavu. Hodonín je rovněž se třemi body desátý a v sobotu se od pěti hodin odpoledne představí ve Valašském Meziříčí.