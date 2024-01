Premiérový gól osmnáctiletého hodonínského beka Libora Stuchlíka na výhru nestačil. Hodonínští hokejisté v sobotním duelu jedenatřicátého kola východní skupiny druhé ligy padli v Šumperku po prodloužení 4:5. „Když si nalijeme čistého vína a budeme hodnotit celý zápas, tak si myslím, že dva body jsou pro nás dobré,“ zhodnotil duel šumperský kouč pro klubový web.

Hodonínští hokejisté (v černém) padli v Šumperku 4:5 po prodloužení. | Foto: SHKM Hodonín/Adam Krátký

Baník poslal do vedení Vojtěch Dobiáš, ale Draci před první sirénou Martinem Pěnčíkem srovnali. „Hodonín hrál první třetinu fantasticky. Perfektně bruslil, dohrával nás a v podstatě nás nepustil vůbec do ničeho. Můžeme být jenom rádi za to, že třetina skončila nerozhodně,“ uznal domácí lodivod.

Ve druhé dvacetiminutovce se poprvé v utkání Šumperští ujali vedení pro gólu Petra Kubíčka. Baník však stihl Petrem Krejčím a Stuchlíkem otočit stav duelu. Osmnáctiletý obránce navíc svou premiérovou brankou, které se dočkal už v šestém utkání mezi dospělými, přepsal klubovou historii. Stal se v osmnácti letech a sedmi měsících nejmladším druholigovým střelcem v klubu, o dva dny překonal překonal Jakuba Čechmánka.

Ani ve třetí třetině se diváci nenudili. Draci srovnali Ludvíkem Rutarem a čtrnáct sekund před koncem dokonce vstřelili vedoucí gól. Ani ten však hosty nepoložil a Matěj Mach šest vteřin před poslední sirénou srovnal.

Prodloužení rozsekl už z kraje druhé minuty šumperský Štěpán Dudycha a zařídil svému celku druhý bod.

Hodonínu, který utrpěl druhou porážku v řadě, patří s padesáti body čtvrté místo. V dalším kole se představí na domácím ledě proti Žďáru nad Sázavou. Utkání začíná ve středu od půl šesté večer.