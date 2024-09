Novou sezonu zahájila na hodonínském zimním stadionu česká státní hymna, po níž následovalo čestné buly z rukou starosty města Hodonína Libora Střechy.

Ráz utkání určila produktivní pětiminutovka z druhé poloviny prvního dějství, v níž hosté po dvou brankách Dominika Duška a gólu Václava Půži vedli 3:0. „Měli jsme dva tréninky, kdy jsme se chystali přesně na to, co bude soupeř hrát. Nedokážu zhodnotit ty propady a chyby, které jsme děli,“ uvedl domácí lodivod.

Před první sirénou Baník snížil na rozdíl dvou branek. První gól SHKM v novém ročníku zapsala letní posila Jan Štefka.

I ve druhé třetině vidělo víc než sedm stovek diváků čtyři branky. Zatímco domácí publikum rozjásal pouze Dominik Luža, vedení Žďáru navýšili Jan Helikar, exreprezentant Petr Koukal a Jiří Půhoný. „Chtěli jsme po bekách, aby to dávali rychle ven z pásma, ale nebyli schopní. Vůbec nevím, co si mám říct. Jestli nejsou schopní, tak to nemůžou hrát,“ zlobil se Bachánek.

Do závěrečné dvacetiminutovky poslal hodonínský realizační tým nového brankáře. Místo po Dominiku Pitákovi zaujal dvacetiletý Michal Schnattinger, který přišel den před zápasem na hostování z Liberce. Mladičký brankář několikrát své spoluhráče podržel, ale po střele Adama Svobody přece jenom inkasoval. „Víme, co náš mančaft dokáže hrát, máme sílu dopředu. Jsem rád, že se nám potvrdila produktivita ze závěru přípravy,“ těšilo žďárského kouče Martina Sobotku.

Vysoké vítězství hostů jen snížil tři minuty před koncem Aleš Dufek. „Klukům musím pogratulovat za výhru, sedm gólů je paráda. Opravdu se nám to povedlo,“ netajil hostující kormidelník.

Hodonín tak neodčinil nepovedenou letní přípravu a na zisk bodů si musí počkat minimálně do soboty, kdy se od pěti hodin odpoledne představí na ledě Šumperka. Žďár o půl hodiny později hostí Opavu.