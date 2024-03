Baník nezvládl drama s Novým Jičínem a končí. Prodloužení rozhodl Olesz

Napínavé drama až do konce. Rozhodující bitvu o postup do čtvrtfinále play-off druhé hokejové ligy SHKM Hodonín nezvládl. Včerejší duel rozhodl v prodloužení exligový Rostislav Olesz, který zařídil Novému Jičínu vítězství 3:2 a postup do další fáze.

Hodonínští hokejisté (v černém) podlehli Novému Jičínu a v play-off končí. | Foto: Adam Krátký/SHKM Baník Hodonín